На военном полигоне в Печенгском районе военнослужащие разведывательных подразделений бригады морской пехоты Северного флота отработали тактику борьбы с незаконными вооруженными формированиями в условиях Крайнего Севера и Арктики.Морские пехотинцы выполнили огневой налет на снегоходах на базовый лагерь условных террористов. В мероприятии были задействованы группы разведчиков соединения морской пехоты со штатным вооружением, средствами маскировки и техникой.- Разведгруппы морских пехотинцев, умело используя складки местности и маскировку, выполнили поиск лагеря, определили координаты его места дислокации и режим охраны. Затем разведчики провели налет на вооруженную группу условного противника для захвата «языка», отработали наведение ударной авиации и артиллерии по лагерю и зачистку территории, - сообщили в пресс-службе Северного флота. - Огневой налет на условных террористов морские пехотинцы выполнили на снегоходах А-1, которые поступили на вооружение бригады морской пехоты несколько лет назад. Они хорошо зарекомендовали себя при эксплуатации в суровых условиях Крайнего Севера и Арктики.Данные снегоходы применяются морскими пехотинцами и мотострелками Северного флота при ведении разведывательных и дозорных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций зимой, в условиях глубокого снега и низкой температуры воздуха. К слову, во время учений военнослужащие прошли еще и испытание морозом: в последние дни температура воздуха на Кольском полуострове опускается до -38.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ медсанчасти Снежногорска вышел из строя компьютерный томограф. 11 февраля станет известно, можно ли его починить (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru