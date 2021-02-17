В прошлом году дорожникам удалось решить несколько важных задач. Например, завершен капитальный ремонт подъездной дороги к МАПП «Вяртсиля», в нормативное состояние привели почти 40 км участок автодороги Р-21 «Кола» на севере Карелии и отрезок в Кандалакшском районе. Под Мурманском на участке Р-21 «Кола» с 1378-го по 1381 километр была введена в эксплуатацию двухуровневая развязка: она обеспечивает комфорт и безопасность при движении к городу с юга и выезда из него к аэропорту.И это лишь малая часть сделанного. На 2021 год планы у дорожников тоже большие.ДОСТАВШИЕСЯ В «НАСЛЕДСТВО»Как рассказывает главный инженер ФКУ Упрдор «Кола» Дмитрий Джос, одно из приоритетных направлений - дорога на Костомукшу. Более 120 километров этой дороги были приведены в порядок в ходе устройства защитных слоев, но один из ее участков (0-25 км) вызывает серьезные нарекания у автомобилистов. И они справедливые.- Этот участок автодороги, которая была принята в федеральное ведение в прошлом году, и правда, находится в удручающем состоянии, - рассказывает Дмитрий Джос. - С нулевого по 25 километр фактически нет покрытия. Зима нивелирует некоторые недостатки, но легко догадаться, что будет с наступлением весны... Поэтому сразу после прохождения всех конкурсных процедур мы планируем начать капитальный ремонт.Еще одно важное направление - дорога на Ошту (А-215). Она, как и дорога на Костомукшу, была принята ФКУ Упрдор «Кола» в прошлом году. И тоже ждет капремонта. По словам Дмитрия Джоса, работы будут разделены на семь этапов. В 2021 году дорожники займутся двумя участками: 100-113 км и 113-132 км.- Остальные участки будем приводить в порядок по мере выхода проектной документации из экспертизы, - говорит главный инженер ФКУ Упрдор «Кола». - Всю дорогу, за исключением последнего участка вблизи Петрозаводска, планируется довести до норматива к 2023 году включительно.ДОСТУП К ПЕТРОГЛИФАМВ 2021 году в Управлении ожидают «присоединения» к федеральным дорогам еще трех: две находятся в Мурманской области и одна - в Республике Карелия. Увы, их состояние пока тоже далеко от идеала.- Какой существует алгоритм? Вот вы получаете «новую дорогу», а что происходит потом? - спрашиваем у главного инженера ФКУ Упрдор Кола.- Сразу после передачи мы проводим комплексное обследование. И уже тогда решаем, что делать - либо выполнять проектирование, либо что-то где-то сразу начинать ремонтировать, - отвечает Дмитрий Джос. - На самом деле «вновь прибывших» дорог становится все больше: за последнее время это +600 километров к тому, что мы имеем. Мы должны справляться с увеличивающимися объемами.Как замечает наш собеседник, развитие дорожной сети повышает и туристическую привлекательность региона. И речь не только про западные районы Республики Карелия, но и про северные (достаточно вспомнить знаменитые петроглифы - объекты культурного наследия). Развитие этого направления инициировал губернатор Карелии Артур Парфенчиков. В связи с этим дорожники решают вопрос о приведении в порядок подъезды к Беломорску и Кеми (36 и 13 км соответственно), также переданных в федеральную собственность.ТЕНДЕНЦИЯ К РАСШИРЕНИЮВ ФКУ Упрдор «Кола» обращают внимание на еще одну необходимую тенденцию - расширение полосности дорог. Например, такие планы касаются участка А-215 (132-147 км – участок, примыкающий к границам Петрозаводска). Дорожники намерены увеличить этот отрезок до четырех полос. Аналогичная ситуация с участком между Петрозаводском и Кондопогой. Интенсивность движения увеличивается, что требует расширения дороги.В Управлении планируют продолжить и обустройство защитных слоев на уже отремонтированных или реконструированных объектах. Это нужно для того, чтобы «удержать» дороги: продлить срок их службы. При этом на вооружении у специалистов - самые современные технологии. Задачу использовать их поставил начальник ФКУ Упрдор «Кола» Михаил Овчинников.Одна из технологий называется «Сларри Сил». Это тонкослойная поверхностная обработка дорожного покрытия для предотвращения его износа.- Климатические условия у нас не самые простые, но опыт и практика показали, что такое покрытие работает так, как надо: эффективно и надежно, - констатирует Дмитрий Джос. - Но вообще, технологии, которые используют на наших дорогах, могут быть самыми разными. Главное, чтобы они делали трассы удобными и безопасными.Главный инженер ФКУ «Упрдор Кола» добавляет, что работы у дорожников сейчас действительно много. И это не только ремонт и содержание. Параллельно с этим специалисты решают вопросы с освещением, установкой или заменой дорожных знаков, обустройством барьерных ограждений… Сидеть сложа руки не приходится!- Нормативы очень быстро меняются. Наша задача - идти в ногу со временем и в оперативном режиме подстраиваться под все изменения, - резюмирует Дмитрий Джос.А В ЭТО ВРЕМЯРемонт моста через Тулому идет по графикуВ то же время дорожники продолжают реконструкцию моста через реку Тулому. Под словом «реконструкция», отмечают в ФКУ Упрдор «Кола», следует иметь в виду создание, по сути, абсолютно новой переправы. К слову, это единственный ремонтнонепригодный мост, остававшийся в Заполярье. Срок сдачи этого объекта остается прежним - осень 2021 года.КОНКРЕТНОВ оперативном управлении ФКУ Упрдор «Кола» находится 2356,504 км федеральных автомобильных дорог, из них 1770,607 км проходят по территории Республики Карелии и 585,897 км по Мурманской области. Начальник Управления - Михаил Овчинников.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru