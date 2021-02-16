Жительница Архангельска Марина Агапитова 16 января открыла дверь своей квартиры, и попала в кошмар наяву на несколько недель. На пороге стоял ее бывший сожитель Егор Соколов, а в руках у него – бумага от Соломбальского районного суда, по которой он должен был месяц отбывать домашний арест в квартире у Марины. И это при том, что всего несколько дней до этого напал на нее.В 2016 году Егор вышел из колонии, где сидела за убийство сожителя матери, и познакомился с Мариной. Любовь оказалась зла: хоть Марина и говорила, что боялась нового знакомого, но все-таки поддалась чувствам и даже зарегистрировала его у себя в квартире, где жила с несовершеннолетним сыном. Подумала, что надо дать человеку второй шанс – все-таки с пропиской бывшему осужденному будет полегче найти работу, хотя и понимала, что с таким багажом за плечами он намучается. Егор при этом строил из себя хорошего и уверял, что убил случайно, мол, защищал мать от деспота, с которым она жила.Работу Егор Соколов найти не мог, поэтому все чаще искал утешение в бутылке и попойках со случайными знакомыми. При этом начал распускать руки и бить сожительницу.- Он постоянно брал мою машину, ездил за рулем пьяный. В итоге он получил еще один срок за управление автомобилем в состоянии опьянения, — рассказала «Известиям» Марина Агапитова.Когда в 2019 году Егор отбывал срок, женщина сказала ему, что уходит, а потом и выписала его из квартиры. Северянка думала, что теперь в ее жизни все будет хорошо, только она не учла, что когда бывший возлюбленный снова выйдет на свободу, податься ему будет некуда, поэтому ноги принесут его домой к экс-сожительнице.- 10 января он звонит мне пьяный и говорит, что скоро ко мне приедет. Я умоляла его не делать этого, но вскоре он появился у подъезда. Начал ломиться сначала в дверь квартиры. Даже через окно хотел достучаться до меня. Он буквально выл, мешал соседям отдыхать, — продолжает рассказ журналистам Марина.Егор побил и машину Марины, и ее саму. Дебошира скрутили полицейские, которых успела вызвать женщина. Кстати, в тот же день он попытался украсть еду в супермаркете. Правда, через 6 дней Егор стоял на пороге ее квартиры, ведь суд отправил его туда под домашний арест после возбуждения уголовного дела.В четырех стенах Соколов загулял: стал звать к себе пьянчуг со всей округи, квартира его бывшей сожительницы превратилась в проходной двор. К счастью, ей помогли волонтеры Ассоциации юристов России: они обратились в суд и добились, чтобы Соколов покинул квартиру Агапитовой, а еще волонтеры готовят иск о возмещении ущерба к государственным структурам, ведь уверены, что северянка незаслуженно пострадала из-за ошибок во время избрания меры пресечения.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru