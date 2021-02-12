В последнее время в новостной ленте стала часто мелькать информация о правонарушениях несовершеннолетних в Апатитах: то за рулем без прав катаются, то у бабушки деньги украдут. Редакция «КП» решила поинтересоваться, как обстоят дела в «детском королевстве» Апатитов и по области в целом.О ситуации в цифрах- В 2020 году зафиксировано 36 преступлений, совершенных подростками в Апатитах, а за предыдущий аналогичный период таких было 42. Удельный вес подростковой преступности в 2020 году составил 7,76%, а в 2019-м - 9,21%. Снизилось количество преступлений, совершенных в группе или с участием взрослых, - рассказывают «КП» в комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Апатитов. 130-140 человек постоянно стоят на профилактическом учете, за 2020 год оформили почти 900 постановлений - штрафов, предупреждений и т. д. Работа ведется совместно с полицией, органами опеки, образовательными учреждениями, молодежным центром, уголовно-исполнительной инспекцией. Отрабатываются даже сигналы о том, что ребенок, уехав в другой город, перестал посещать колледж. Для каждого ребенка составляется своя программа помощи, и иногда она нужна больше родителям, чем их чаду. В прокуратуре Мурманской области сообщили, что подростковая преступность снижается не только в Апатитах, но и в целом по области: в 2020 году таких правонарушений стало на 23,99% меньше (263 против 346). Количество подростков, совершивших преступления, снизилось на 35% (с 305 до 199). В целом по России Мурманская область находится на 65-м месте по уровню детской преступности, а вот Алтайский край вырвался в 2020 году в лидеры. Чаще всего…Какие законы чаще всего нарушают юные северяне? На первом месте - кражи, а вот завладение транспортным средством без цели сбыта (в переводе на русский – «только покататься») встречается не так часто. Мотивация у подростков к совершению преступления очень специфическая, и часто они делают все на спор или назло. - Мы, органы профилактики, делаем со своей стороны все возможное, но, к сожалению, не можем гарантировать, что, например, после тренировки по плаванию ребенок не зайдет в магазин и не украдет там бутылку «Колы», - сетует председатель комиссии по делам несовершеннолетних Светлана Кательникова. Такая мотивация создает трудности и при анализе преступлений, совершенных совместно со взрослыми. Разница между ребенком и взрослым в этой истории может быть всего 1,5-2 года, и кто кого вовлек в преступление - очень сложно сказать. - На самом деле нужно говорить не о том, что взрослые вовлекают детей в совершение преступления, а о том, что они не вовлекают детей в полезную деятельность и больше заняты своими личными делами. Упущения в воспитании на начальном этапе – это основная причина «сложных» детей, - считает начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД МО Сергей Колбушков.Тяжелый случайВ УМВД по Мурманской области считают, что профилактические меры по изолированию непростых подростков в специнтернаты закрытого типа позволяют добиться снижения преступности. - Если видим, что у ребенка идет деформация личности, нет поддержки со стороны взрослых, родителей, опекунов, то мы должны принимать исключительные меры. В 2020 году по ходатайству комиссии мы 8 человек отправили в специнтернат закрытого типа. И это очень большая цифра для нас. В 2019 году было всего 4 человека. Это ребята, которым нужен контроль 24 часа в сутки, чтобы они смогли окончить школу и получить профессию, - рассказывает ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних Ольга Злобина.Какая помощь нужна? Это первый вопрос, который представители комиссии задают, когда выходят на семью, ведь главное – не наказать родителей и детей, а сделать так, чтобы нарушений больше не было и ребенок мог влиться в общество. Профилактика правонарушений среди подростков строится по нескольким направлениям - это и беседы, выступления, встречи; и персональная работа с детьми, которые пока только бедокурят и не приносят особых хлопот; и административно-профилактические мероприятия с родителями по ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей); и организация досуга. В Апатитах большую работу с трудными подростками проводит Молодежный социальный центр (МСЦ). С помощью финансирования от администрации города в течение всего учебного года, а не только летом, таких подростков трудоустраивают. Для них на базе центра организовывают досуг и создают возможность подтянуться в учебе – им помогают добровольные репетиторы. - Был случай, когда мама утверждала, что ребенок не закончит 9 классов, а мы вместе с МСЦ были уверены в обратном. Так и получилось: и ОГЭ сдал, и в колледж поступил, - рассказывает секретарь комиссии Ольга Геннадьевна.Есть возможность даже организовать каникулы для трудных подростков, например, отпуск по путевке за пределами Мурманской области, или по ходатайству специнтерната, при хорошем поведении и учебе, ребенка можно привезти на каникулы домой, к родителям. Знакомые все лица Редакция «КП» поинтересовалась, как обстоят дела с самими громкими участниками подростковых правонарушений. И, в первую очередь, одного из последних - про девочку, которая украла у бабушки деньги. - Эта семья признана находящейся в социально опасном положении. Она состоит на патронатном сопровождении, и мы наблюдаем за ней на протяжении примерно 6 лет. По мере возникновения каких-то проблем оказываем помощь, в первую очередь, психологическую. Но, к сожалению, мы не волшебники. В этой семье надо работать не только с ребенком, но и, прежде всего, с родителями, - комментирует Ольга Злобина. А вот у ребят, которые активно участвовали в драке у ДК строителей в Апатитах в прошлый Новый год, ситуация гораздо лучше. На момент драки они все уже были на учете в комиссии, и после драки ими очень плотно занимались. В прошлом году ребята все-таки окончили школу, всех трудоустроили, организовали досуг в Молодежном центре. В этом году один из парней поступил в филиал МАГУ в Кировске, двое обучаются в Апатитском политехническом колледже, один по состоянию здоровья уехал на лечение в Санкт-Петербург. И со школьницами, катавшимися с несовершеннолетним поздно ночью в Старых Апатитах, тоже будут работать специалисты комиссии. На всех составят индивидуальные программы сопровождения, план работы от каждого учреждения, проведут профилактическую работу с семьей. - Все зависит от людей. Если они болеют душой за каждого ребенка, то и результат будет. Из 1000 сигналов, которые к нам приходят – звонков, устных заявлений, письменных обращений, мы проверяем все. Из них 950 могут быть ложными, но пятьдесят-то были, и мы их взяли на контроль, - замечает Ольга Геннадьевна.Где тонко, там и рвется- Уровень подростковой преступности в 2020 году в некоторых муниципальных образованиях повысился, например, в Ленинском, Первомайском административных округах Мурманска, ЗАТО Заозерск. Удельный вес (количество от общего числа преступлений. – Ред.) выше среднеобластного показателя - в Ленинском административном округе Мурманска, Кандалакше, Апатитах, Ловозерском районе, ЗАТО Североморск, - рассказали «КП» в прокуратуре Мурманской области.Для примера: в Мурманске удельный вес подростковой преступности составляет 4,6%, в Кандалакше - 9,1%, в Апатитах - 7,76%. В полиции призывают к этой статистике относиться осторожно. - Во-первых, выше уровень там, где лучше ловят, - поясняет Сергей Колбушков. – Во-вторых, соверши двое подростков кражу в Ревде, например, то там будет резкое увеличение, а в Мурманске это будет практически незаметно. В целом по области показатели-то не сильно отличаются.Обратная сторона медалиСейчас нет рэкета, как в девяностые, с работой вроде бы стабильно и правила игры понятны. Да, жизнь человека в этом иллюзорно спокойном мире перечеркнуть может не лихая пуля в борьбе за овощной ларек, а комментарии в интернете. Немного травли троллей – и человек уже не восстановится. Особенно это касается подростков - кибербуллинг ломает им жизнь.- Очень хорошо освещается в СМИ любое правонарушение, а вот с достижениями - сложно. К статьям «убил, ограбил, угнал» потом столько комментариев, зачастую тяжелых, что как бы мы ни работали с подростками, преодолеть это очень сложно. Жаль, что никто не пишет о хорошем, - делится своими размышлениями Светлана Кательникова. Вот, например, один из ребят, участвовавших в упомянутой выше громкой драке, в период карантина разгружал с волонтерами машины, в Молодежном центре они вместе с другими детьми создают комиксы, активно помогают работе волонтерского центра… Получается, что не так уж все и плохо в «детском королевстве». Есть объективные причины, среда, окружение, территория. А может быть, в погоне за комментариями и просмотрами мы сами акцентируем внимание на том, что людям любопытно, забывая об этике и последствиях?ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«От волонтерства за уши не оттащишь»: Как проект ученицы мурманского лицея помогает бездомным животным. Полина Христинченко победила в конкурсе «Доброволец России-2020» (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru