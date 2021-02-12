Лучший из сотни: аэропорт «Хибины» предложил лучший логотип к 100-летию отечественной гражданской авиации

Результаты всероссийского творческого конкурса, объявленного Росавиацией, подвели на выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2021. Фото: ПАО "ФосАгро"

- Нам очень приятно, что из сотен работ жюри выбрало логотип, разработанный нашим сотрудником. Вдвойне почетно получать такую награду в профессиональный праздник – День гражданской авиации России, – сказала генеральный директор аэропорта «Хибины» Светлана Скопина, получая награду из рук руководителя Росавиации Александра Нерадько.

100-летие гражданской авиации Россия будет отмечать в 2023 году. Однако, подготовка к юбилейной дате уже стартовала. В рамках нее в октябре 2020 года Росавиация объявила конкурс по разработке логотипа, под которым будут проходить юбилейные мероприятия. В нем приняли участие более 100 работ, представленных 53 авиапредприятиями страны. В результате единогласного голосования жюри лучшим был признан проект логотипа, предложенный аэропортом «Хибины».

Фото: ПАО "ФосАгро"

- Идея логотипа очень простая – «взлётка» и самолёт. Было понятно, что большинство участников будет обыгрывать цифру 100. У нас же получилось просто и концептуально. Я действительно очень рад, что выбрали наш логотип, – рассказал сотрудник аэропорта и автор проекта логотипа Денис Лосицкий.

Статус районного не мешает аэропорту «Хибины». Активно развиваться. Сегодня он обслуживает весь юг Кольского полуострова и принимает порядка тысячи рейсов в год, в числе которых – регулярные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга. С 18 февраля аэропорт открывает прямое авиасообщение с Архангельском. С каждым годом растет и пассажиропоток: если 5 лет назад здесь перевозили 19 тысяч пассажиров, то в 2019 году уже 70 тысяч.

Росту популярности аэрогавани способствует и уровень ее технического оснащения. Сегодня аэропорт полностью оснащен новой наземной техникой, имеет современные залы приема и вылета пассажиров, бесплатную автостоянку, здесь установлена современная курсо-глиссадная радионавигационная система захода самолетов на посадку, а также система огней высокой интенсивности, которые позволяют воздушным судам совершать посадку в условиях ограниченной видимости. В ближайшее время планируется проведение модернизации аэровокзала, его фасада и взлетно-посадочной полосы.

Все работы по развитию инфраструктуры аэрогавани проводятся совместно с группой «ФосАгро» в рамках стратегии социально-ответственного ведения бизнеса, а также диверсификации экономики города Кировска, расположенного в получасе езды от аэропорта, путем развития туристического кластера, включая горнолыжный курорт «Большой Вудъявр». В рамках этих проектов на модернизацию аэропорта «Хибины» с 2013 года «ФосАгро» направила более 1 млрд. рублей.

Напомним, что в феврале 2020 года Аэропорт «Хибины» стал лауреатом премии Росавиации «Воздушные ворота России», заняв второе место в номинации «Лучший «малый» аэропорт (социальный проект)».

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