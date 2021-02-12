Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 12 февраля 2021 года: больше 10 тысяч северян привились от ковида

В регион поступило 21 482 дозы "Спутник-V". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 12 февраля 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 44797 заболевших COVID-19, 42670 человек выздоровели и 869 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 22146 человек, 56 новых случаев было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2372 заразившихся.

За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 141 жителю Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+13, всего 4166), Кандалакшском районе (+13, всего 3046), Печенгском районе (+5, всего 2422), Мончегорске (+10, всего 2909), Кольском районе (+12, всего 1650), Оленегорске (+10, всего 2237), Апатитах (+6, всего 1354), Кировске (+4, всего 641), Ковдорском районе (+5, всего 734), Терском районе (+2, всего 318).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 22146 случаев

Североморск - 4166 случаев

Кандалакшский район – 3046 случаев

Мончегорск – 2909 случаев

Белокаменка - 2372 случая

Печенгский район - 2422 случаев

Оленегорск – 2237 случаев

Кольский район - 1650 случаев

Апатиты – 1354 случая

Ковдорский район - 734 случая

Ловозерский район - 661 случай

Кировск – 641 случай

Терский район – 318 случаев

ЗАТО Видяево - 105 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 22146

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. Театры и кинотеатры возобновили работу, но с ограничениями.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 318

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 3046

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 1354 и 641 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 1650 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Кировск можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Больше 10 тысяч привитых

По данным оперативного штаба, в Мурманской области привито от COVID-19 уже более 10,5 тысяч человек. 2 аппликации получил 1401 пациент. Данные приведены без учета вакцинированных в учреждениях ФМБА. Всего в регион поступило 21 482 дозы "Спутник-V".

Во всех пунктах предусмотрена запись через портал "Госуслуги" и региональный портал минздрава. С помощью цифровых сервисов на вакцинацию уже записались 2 717 человек. В связи с высоким спросом запись может быть временно недоступна. Расписание публикуется на 14 дней вперед. Нужно регулярно проверять наличие "номерков".

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