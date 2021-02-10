В Мурманске взяли под стражу группу «черных риелторов-интеллектуалов»

По версии следствия, члены организованной группы с 2014 по 2020 год на территории Мурманска совершили ряд преступлений против собственности мурманчан. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Не каждый хочет зарабатывать на жизнь честным трудом. Некоторые предпочитают обманывать людей, отнимая у них все, что есть, лишая крыши над головой.

В Мурманске в январе 2021 года сотрудники уголовного розыска УМВД по Мурманской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали группу аферистов, которая целых шесть лет промышляла «черным риелторством», ловко избегая закона. Мошенники втирались в доверие к северянам, у которых было жилье в собственности, и оставляли их у разбитого корыта без средств к существованию. Затем они продавали недвижимость, а деньги делили между собой.