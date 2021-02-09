Хранить древние книги, памятники, артефакты - в этом многие видят миссию историков, культурологов и других специалистов, которые из века в век несут наследие наших предков, чтобы и потомки знали, как жили люди столетия назад. Но, заботясь о вещах, ни в коем случае нельзя забывать, что в первую очередь надо думать о людях. Так, саамская культура держится буквально на нескольких тысячах представителей коренного малочисленного народа Севера. И как ни печально осознавать, но она находится под угрозой исчезновения.6 февраля отмечался Международный день саами. Важный день, когда они – в центре внимания. Хотя справедливости ради надо признать, что культура небольших по численности народов должна быть на слуху как можно чаще. И не только в плане популяризации, например, привлечения туристов, но и с целью изучения. Важность понять и сохранить наследие коренных жителей Кольского полуострова отметили в правительстве Мурманской области. Губернатор Андрей Чибис накануне праздника встретился с представителями саами региона - членами Совета представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС) при правительстве Мурманской области и Саамского собрания Самь Соббар.- В Мурманской области проживает более 1500 саамов. Мы все хорошо знаем активистов, посвятивших жизнь сохранению традиций своего народа. Так, осенью очень ждем мобильное приложение по изучению саамского языка. Саамы - скромный народ, и мы не всегда догадываемся, что наши знакомые, коллеги тоже могут быть представителями коренного малочисленного народа Севера. Так и для меня на встрече с представителями общин стало сюрпризом, что у сотрудницы правительства Марины Калмыковой есть саамские корни. Она родом из Ёнского. Приятно видеть, как они с сообществом поддерживают друг друга, - сообщил глава региона.Шагов к цели – сохранению культуры – надо сделать немало. Так, важный момент – дать саами возможность заниматься тем же, что делали их предки много лет назад. Например, коренной малочисленный народ не представляет жизни без оленеводства: из городских квартир многих тянет в тундру. Пусть все стало современнее, например, оленеводы ездят на снегоходах. Но все-таки без оленей нельзя представить жизнь саами. Еще одна нить, на которой держится их быт, - это рыболовство. Но с ним возникают проблемы, в том числе с определением квот, рыболовных участков и правил пользования ими. С разрешением проблем обещают помочь в правительстве Мурманской области. Например, министерству инвестиций и развития предпринимательства осенью 2020 года дали поручение разработать программу поддержки оленеводства в регионе. Также на рассмотрении на федеральном уровне находится законопроект о разрешении рыбакам-любителям сдавать свой улов на продажу.Также на встрече глава региона выслушал предложения от саами, как они видят будущее, в котором их культура и наследие защищены и сохранены. Председатель общины «Самь Сыйт», член Совета представителей КМНС при правительстве Мурманской области Иван Головин обратился к главе региона с просьбой рассмотреть возможность ремонта дороги «Лесная» и запуска дополнительного автобусного рейса в выходные дни из Мурманска в Ловозеро. Отметив важность обозначенной проблемы, Андрей Чибис поручил заместителю губернатора, курирующему вопросы государственной национальной политики, Владимиру Евменькову проработать эту тему с руководителями профильных ведомств. - Региональное правительство делает ставку на развитие внутреннего туризма. Эта отрасль активно развивается. Все больше россиян едут отдыхать на Кольский полуостров, искренне восхищаясь красотой нашей северной природы. Но главная ценность, которую важно сберечь и передать другим поколениям, – самобытная саамская культура, язык, обычаи. Наша общая задача - сделать так, чтобы Кольский полуостров ассоциировался с уникальными традициями народа саами, – отметил губернатор.Культура детей Севера – это то, что было на Кольском полуострове до того, как сюда пришли другие народы, и то, что должно остаться сейчас, когда уклад жизни меняется ежедневно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМурманская епархия создаст общество трезвости для борьбы с пьянством. Для вступления в него жители Мурманской области должны будут давать обет трезвости (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru