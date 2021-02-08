17 заповедей XXI века: Повестка устойчивого развития ООН приходит в Россию

В Москве состоялось первое заседание Экспертного совета по устойчивому развитию при Минэкономразвития России. Новая дискуссионная площадка поможет правительству страны и крупному бизнесу «сверить часы» в вопросах вхождения в Повестку в области устойчивого развития до 2030 года и достижения Целей устойчивого развития ООН.- Тренд на устойчивое развитие набирает силу в глобальном масштабе и создает для наших компаний и для страны в целом – и новые ниши, и новые возможности. Можно с уверенностью говорить, что это будет одним из основных трендов, который существенно повлияет на деятельность компаний как внутри страны, так и на внешнеэкономическую деятельность, - заявил в ходе первого заседания Экспертного совета министр экономического развития РФ Максим Решетников.С этой позицией согласились и другие участники заседания – представители крупнейших российских компаний, ориентированных в том числе на западные рынки, и ведущие эксперты. Целью их работы в составе Экспертного совета, по словам Максима Решетникова, как раз и станет выработка механизмов взаимодействия между государством, бизнесом и экспертным сообществом в решении задачи, которую перед всем миром поставило время и ООН.Как это будет по-русски?Под эгидой федерального правительства работа над Повесткой-2030 идет совсем недавно. Однако, в России есть компании, которые уже уверенно идут в направлении Целей устойчивого развития. В их числе – группа «ФосАгро» - один из мировых лидеров в производстве минеральных удобрений. Компания интегрировала в свою стратегию развития 11 из 17 ЦУР, наиболее близких ей по духу и роду деятельности, а в конце минувшего года «ФосАгро» разработала и утвердила собственную климатическую стратегию, основой которой стал план низкоуглеродного перехода и работа над снижением выбросов парниковых газов. Очередным решением в этом направлении стало подписание, в январе этого года, договора о поставке «зеленой» электроэнергии на одно из ведущих предприятий российского Заполярья – Кировский филиал АО «Апатит.Успехи компании уже оценили ведущие западные институты в сфере устойчивого развития. Так, в прошлом году ООН подтвердила статус «ФосАгро» в качестве компании-лидера Глобального Договора, к числу которых относятся всего 41 организация в мире. Кроме того, в ноябре 2020-го агентство Sustainalytics улучшило ESG рейтинг Компании с 43,5 до 26,9, что соответствует одной из самых высоких оценок уровня управления ESG рисками, присвоенных агентством крупнейшим российским компаниям и глобальным производителям удобрений. Другое авторитетное агентство в области устойчивого развития MSCI ESG Research в августе 2020 года повысило рейтинг «ФосАгро» до BBB.Теперь в рамках Экспертного совета, в состав которого вошел генеральный директор компании Андрей Гурьев, «ФосАгро» готова поделиться своим опытом в этом направлении.- Сегодня на повестке дня остро стоят вопросы изменения климата, требующие совместных усилий бизнеса, общества и государства по сокращению выбросов и движению в направлении низкоуглеродной, циклической экономики, - отметил в ходе заседания Совета генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев. - Внедрение практики регулярной оценки воздействия на климат и формирования целей по снижению выбросов СО2 как на государственном, так и на корпоративном уровне является особенно актуальной темой с учетом анонсированного введения в ЕС трансграничного углеродного регулирования.«Объединение усилий даст больший результат»Свою помощь в интеграции России в Повестку-2030 готов оказать и Российский союз промышленников и предпринимателей, где в прошлом году был создан Комитет по климатической политике и углеродному регулированию. По словам президента РСПП Александра Шохина, эта площадка может стать эффективным инструментом диалога между российским предпринимательским сообществом и Западом в части возможного введения в Евросоюзе трансграничного углеродного регулирования.Однако, по мнению главы РСПП, экологическое направление – лишь часть большой работы, которую предстоит проделать российским государству и бизнесу в рамках Повестки-2030. Не менее важным он считает и расширение практики ответственного инвестирования, создания для этого благоприятных условий, а также развития качественных инструментов оценки в сфере ESG.По мнению председателя Управляющего совета Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» ООН в РФ Александра Плакиды, этому будет способствовать, создание «национального плана или аналогичного по статусу и сути документа, который будет определять политику России в повестке устойчивого развития, приоритеты и задачи».- Бизнес хочет знать, что делать, чтобы запустить процесс трансформации, как и какие KPI установить, как сформировать долгосрочную стратегию с учетом ЦУР и успешно ее реализовать. Всем участникам трансформации и перехода к новой парадигме развития: это и государство, и бизнес, и общество, нужна экспертиза - библиотека знаний, обучение и образовательная платформа, научные исследования для принятия обоснованных решений, - считает Александр Плакида.И именно создание, и успешная работа Экспертного совета при Минэкономразвития, считает Александр Плакида, должны стать «одним из необходимых и ожидаемых бизнесом шагов», поскольку «объединение усилий даст кратно больший результат».К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru