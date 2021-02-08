Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 8 февраля 2021 года: оперштаб назвал условия снятия ограничений по ковиду

Часть ограничений, введенных из-за коронавируса, в регионе не снята. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 8 февраля 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 44229 заболевших COVID-19, 41872 человека выздоровели и 848 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 21910 человек, 71 новый случай был выявлен за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2372 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждены 41857 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 145 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+17, всего 4113), Кандалакшском районе (+11, всего 2988), Печенгском районе (+7, всего 2397), Мончегорске (+8, всего 2865), Кольском районе (+3, всего 1619), Оленегорске (+14, всего 2190), Апатитах (+6, всего 1329), Ковдорском районе (+1, всего 721), Ловозерском районе (+4, всего 652), Кировске (+2, всего 628) и ЗАТО Видяево (+1, всего 105).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 21910 случаев

Североморск - 4113 случаев

Кандалакшский район – 2988 случаев

Мончегорск – 2865 случаев

Белокаменка - 2372 случая

Печенгский район - 2397 случаев

Оленегорск – 2190 случаев

Кольский район - 1619 случаев

Апатиты – 1329 случаев

Ковдорский район - 721 случай

Ловозерский район - 652 случая

Кировск – 628 случаев

Терский район – 304 случая

ЗАТО Видяево - 105 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 21910

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. Театры и кинотеатры возобновили работу, но с ограничениями.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 304

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 2988

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 1329 и 628 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 1619 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Кировск можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Когда вернется обычная жизнь

Несмотря на то, что в Мурманской области снизилась заболеваемость коронавирусом, некоторые ограничения продолжают действовать. Так, все еще закрыты детские игровые зоны в торговых центрах, свадьбы проводят с ограниченным количеством участников, а утренники с родителями запрещены.

Для того, чтобы определить, когда можно будет отказаться от этих мер предосторожности, в Мурманской области проводится ежедневный мониторинг заболеваемости населения ОРВИ и COVID-19.

- На протяжении последних трех недель отмечается устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом. Недельный коэффициент репродуктивности (показывает, как много заражает других людей один заболевший) составлял 1,0 на второй неделе января. На четвертой неделе он составил уже 0,80. Среднесуточный темп прироста в январе тоже снизился с 0,62% за первые две недели до 0,43% к концу месяца. При этом на территории области достаточно высокий показатель тестирования населения на COVID-19 – в среднем 350 тестов на 100 тысяч населения в сутки, при нормативе от 200, - сообщили в оперативном штабе. По данным эпидемиологов, в регионе сохраняется тенденция к традиционному сезонному росту вирусных заболеваний в феврале и марте. В это время в предыдущие годы вводился карантин по гриппу. Чтобы исключить риски распространения простудных заболеваний все еще требуется строгого соблюдать масочный режим в закрытых помещениях, социальное дистанцирование и все действующие ограничения и правила, введенные региональным правительством.

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