166% снега от месячной нормы: Что творится в Мурманской области из-за сильных снегопадов 7 февраля 2021 года

Города Мурманской области заросли сугробами. Фото: "Погода в Мурманске"

Начало февраля в Мурманской области выдалось по-настоящему снежным. Всего за три дня в столице Заполярья выпала месячная норма снега, что принесло массу хлопот. Коммунальным службам приходится работать в усиленном режиме, чтобы успевать чистить дороги от белых хлопьев, а автовладельцам нужно откапывать свои машины из сугробов.

- Мобилизованы силы подрядчиков по всей области, на региональных трассах работает 67 единиц уборочной техники, еще 62 - на федеральных трассах. Обслуживанием улично-дорожной сети занимается порядка 300 снегоуборочных машин, - сообщил заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин. - Не секрет, что на Севере снег - обычное дело. И вывоз снега - ежегодная задача. Поэтому мы увеличиваем количество техники и совершенствуем сам подход к уборке снега, чтобы во время сильных снегопадов передвижение людей и автомобилей было безопаснее, а жители Заполярья оставались мобильными.

На выходных метель продолжила царствовать в нашем крае. 7 февраля из-за обильных снегопадов пришлось перекрыть движение для всех видов транспорта на участке «Кола-Серебрянские ГЭС» с 32 километра по 135 километр и с 0 километра по 40 километра автоподъезда к Териберке. Спасатели просят местных жителей и туристов пока что воздержаться от поездок в поморское село.

Водителей просят быть внимательнее на дорогах. Фото: vk.com/my_teriberka

- На участке работает спецтехника для очистки дорожного полотна от снега. Для обеспечения безопасности населения перекрытого участка дороги и координации работ выдвинулась оперативная группа Главного управления. Подвижный пункт обогрева и питания приведен в готовность. Аварийно-спасательные формирования региона полностью готовы к оказанию помощи населению, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Однако некоторые любители приключений все же выдвинулись в путь в ненастную погоду, что ничего хорошего для них не сулило. Например, по дороге в Териберку застрял автобус с туристами. А днем ранее другой микроавтобус улетел в кювет. К счастью, как уточнили "КП" в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области, никто в ДТП не пострадал.

Пока бушует непогода, госавтоинспекторы особенно просят водителей соблюдать правила дорожного движения, боковой интервал, интервал до впереди движущейся машины. Пешеходам тоже нужно быть внимательными, особенно при переходе проезжей части.

Но не только автовладельцам снегопады принесли проблемы. Из-за плохих метеоусловий не смог приземлиться в аэропорту "Мурманск" рейс из Шереметьево. Самолет ушел на запасной аэродром в Пулково.

Мурманск не перестают атаковать снегопады. Фото: Михаил Хайбуллов

На данный момент в Мурманске выпало уже 35 миллиметров осадков, а это - 166% месячной нормы. Снежные заряды еще продолжат одолевать нас ближайшие несколько дней.

- 8 февраля в нашем регионе ожидается снег различной интенсивности и понижение температуры воздуха. Днем - 5-10 градусов, при прояснениях до -15, - рассказали синоптики мурманского гидрометцентра. - С начала февраля на севере Мурманской области выпало от 50 до 100% месячной нормы осадков. Прирост высоты снега за 1 - 4 февраля и ночь 5 февраля в этих районах составил 18-28 сантиметров.

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