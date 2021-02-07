Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 7 февраля 2021 года: Патронажные бригады получили планшеты для работы с ковид-пациентам

Патронажные бригады получили планшеты. Фото: Олег ЗОЛОТО

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 7 февраля 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 44084 заболевших COVID-19, 41631 человек выздоровел и 844 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 21839 человек, 77 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2372 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждены 41712 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 147 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+11, всего 4096), Кандалакшском районе (+15, всего 2977), Печенгском районе (+9, всего 2390), Кольском районе (+7, всего 1616), Оленегорске (+18, всего 2176), Апатитах (+5, всего 1323), Ковдорском районе (+5, всего 720).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 21839 случаев

Североморск - 4096 случаев

Кандалакшский район – 2977 случаев

Мончегорск – 2857 случаев

Белокаменка - 2372 случая

Печенгский район - 2390 случаев

Оленегорск – 2176 случаев

Кольский район - 1616 случаев

Апатиты – 1323 случаев

Ковдорский район - 720 случаев

Ловозерский район - 648 случаев

Кировск – 626 случаев

Терский район – 304 случая

ЗАТО Видяево - 104 случая

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 21839

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. Театры и кинотеатры возобновили работу, но с ограничениями.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 304

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 2977

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 1323 и 626 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 1616 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Кировск можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Техника поможет

66 планшетов для патронажных бригад закупили за счет средств резервного фонда. Правительства Мурманской области. Техника уже поступила в поликлиники Мурманской области. В амбулаторном центре по лечению и диагностике пациентов с коронавирусной инфекцией в Мурманске их уже подключили к единой электронной системе для обмена данными.

Теперь медработники оперативно заполняют медицинские карты. Ранее эту работу делали в ручную после обходов и тратили на заполнение медицинской документации несколько часов в день. С помощью планшета медик может записать пациента на повторный осмотр или приём и ему не придётся самостоятельно звонить в регистратуру. Фельдшеры и врачи видят все историю здоровья, что снижает риск ошибок.

При архивации данных, в электронную систему внесли всю информацию, которая хранилась в поликлиниках. Если житель региона не обращался за медпомощью дольше 10 лет или хранил медицинскую документацию дома, то, вероятно, электронная карта будет содержать минимум данных.

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