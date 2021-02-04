Житель Апатитов, заразивший горожан коронавирусом, избежал уголовного преследования

Больше недели мужчина ходил на работу, катался на склоне, ездил в общественном транспорте, встречался с друзьями. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Апатитский «кубинец» - так метко прозвали северянина, о котором весной прошлого года не написал только ленивый.

В марте прошлого года 36-летний житель Апатитов вернулся с отдыха на Кубе. В Мурманской области на тот момент уже узнали, что такое коронавирус, поэтому стали против него принимать меры. В том числе все приезжающие из-за границы должны были сидеть дома две недели на самоизоляции, даже если хорошо себя чувствовали.

Апатитчанину хорошо не было. С Кубы он прилетел в Санкт-Петербург и уже заметил у себя признаки простуды, но к врачу не обратился. На поезде добрался до Апатитов, но даже тогда не стал брать больничный и сидеть дома. Больше недели мужчина ходил на работу, катался на склоне, ездил в общественном транспорте, встречался с друзьями. А потом все-таки слег. Как выяснилось, с коронавирусом...

Началось эпидемиологическое расследование, за которым следила вся область. В Кировске и Апатитах стремительно росло число заболевших, в том числе в больницу попали и те, кто контактировал с "кубинцем". Сам он непросто перенес болезнь, но без ИВЛ.

В апреле в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий". А потом наступила тишина почти на год. Расследование шло, но официально его почти не комментировали.

И вот сейчас стало известно, что "уголовки" мужчина избежал.

- Прекращено производство по уголовному делу в связи с отсутствием состава уголовно наказуемого деяния, - сообщил "КП" старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Игорь Бурлаков.

Однако на этом точка не поставлена. В действиях «кубинца» могут выявить признаки административного правонарушения. В ближайшее время материалы дела рассмотрят в полиции.

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