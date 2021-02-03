Журналистка из Индии дала советы желающим поехать в Арктику: "Запаситесь индийской едой, новым телефоном и паркой"

Наша коллега из Индии Ананья Бхаттачарья оказалась под впечатлением от поездки по Заполярью. Фото: Личный архив

Сложно путешествовать по Мурманской области и не делиться своими впечатлениями от этого. Вот и наша коллега из Индии Ананья Бхаттачарья оказалась под впечатлением от поездки по Заполярью, и написала статью по ее итогам, которая вышла на сайте India today.

Немного скепсиса

Ничего нового, кроме поэтических описаний природы, снега и холода в этой статье мы не увидели. Туристов из Азии, приезжающих померзнуть, увидеть край света, полярную ночь и северное сияние очень много, и впечатления, в целом, одни и те же. «Вау», «Ух», «Не может быть» - и все. Мало кто возвращается обратно, кроме зарубежных гидов, привозящих группы.

А вот туриндустрии и чиновникам взять на заметку статью имеет смысл. Зал прилета в мурманском аэропорту обозначили, как очень маленький – всего на пятьдесят человек и одна багажная лента – неудобно и душно. Поесть в городе гостям из Азии оказалось сложно: либо яйца и хлеб на завтрак, либо сырое мясо, даже если ты просишь прожаренное. Из достопримечательностей Мурманска Ананья Бхаттачарья смогла назвать только ледокол «Ленин», «Алешу» и маяк, ферму хаскии саамскую деревню. А еще, по мнению нашей коллеги, у нас мало торговых центров.

Зато ночевка в отеле со стеклянным куполом в Териберке говорит о том, что бюджет на поездку у индийцев был хороший. Либо нас посетили богатые индийские ребята, либо это был промотур. Простые смертные в новогодние праздники в Териберке ночевали в машинах и ели доширак, запаренный в магазине, а квартира с прабабушкиным ремонтом и без бойлера стоила под 6000-8000 рублей за ночь. Да и тех не было.

Немного поэтичности

- Ты видишь край мира. Буквально. Когда смотришь на эти бескрайнюю серую воду, вспоминаешь все эти обещания своего бывшего, мол я пойду за тебя на край света. Эта вода холоднее, чем его сердце, - пишет Ананья Бхаттачарья.

Баренцево море она называет «руками Северного Ледовитого океана», полярную зиму - беспощадной, а четыре дня без солнца – первым шагом к потере рассудка, от которого спасает общение с теми, кто рядом. Фото: Личный архив

Баренцево море она называет «руками Северного Ледовитого океана», полярную зиму - беспощадной, а четыре дня без солнца – первым шагом к потере рассудка, от которого спасает общение с теми, кто рядом.

- Раз мы увидели Северный Ледовитый океан – должны его потрогать. Мы почти соскользнули по снегу к океану. И в этот момент мои легкие, измученные загрязненным воздухом Дели, не знали, как много чистого свежего воздуха можно еще вдохнуть, - продолжает автор.

А еще нам на память осталась красивая песня о северном сиянии. Мысленно добавьте сюда музыку и танцы Болливуда. И конечно, скупую слезу.

- Старые телефоны и камеры просто умирают ох холода под северным сиянием. Но, спасибо небесам, за то, что у вас есть глаза. Потому что танец света, который ты видишь над головой, – это лучшее, что видят твои глаза. Все смартфоны извиняются в этот момент. И даже если поймать этот момент на камеру, ты не можешь поймать чувства. Это то, мой друг, для чего стоит жить. Это то, что мы будем рассказывать внукам. Потому что в тот момент, когда тебя продирает до костей мороз и начинает течь из носа, ты плачешь – ведь появляется северное сияние, - увлеченно пишет гостья из Индии.

Немного советов

Журналистка подготовила несколько советов, для желающих поехать на край света: купить парку, ботинки, носки, перчатки (лучше в Москве дешевле), новый телефон (старые разряжаются на холоде за секунды), зарядные устройства, прихватить с собой снеки и перекусы, лететь налегке из-за ограничений по багажу, и не трогать открытыми руками металлические предметы на морозе.

Удивила - не трогать! «Не лизать», - сказали бы мы и грустно посмотрели бы в небо. На самом деле край мира – это не восторг, эмоции и вау-эффект. Это глубокая тишина и покой внутри, именно за ними мы регулярно катаемся за сто двадцать километров от города. И постепенно теряем с каждой волной туристов, отбирающих у Териберки самое важное – возможность побыть один на один с собой.

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