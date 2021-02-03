В Мурманской области сняли часть введенных из-за коронавируса ограничений

Подросткам теперь можно посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых. Фото: Антон ЗАБИРОВ

2 февраля состоялось заседание оперативного штаба при правительстве Мурманской области, на котором отменили ряд ограничений, введенных ранее из-за COVID-19. Ввести послабления рекомендовала главный санитарный врач Мурманской области Лена Лукичева, так как эпидемиологическая обстановка в регионе улучшилась.

Так, работодателям разрешили вернуть часть сотрудников с удаленки. Ранее на ней должны были находиться до 50% сотрудников, сейчас же это количество можно сократить до 30%. Пресс-конференции рабочие встречи можно проводить с участием 50 человек, а не 20.

Подросткам теперь можно посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых, фудкорты и "торговые островки" (точки без собственного зала) возвращаются к привычному режиму работы.

- Разрешается проводить представления и концерты частным организациям, осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства. Увеличивается с 50% до 75% заполняемость кинотеатров, театров, дворцов (домов) культуры, филармонии и Мурманского океанариума. При этом рекомендуется принимать оплату билетов преимущественно бесконтактным способом, - сообщили в оперативном штабе. - Также на территории Мурманской области разрешено организовывать досуговые мероприятия на открытом воздухе.

Участвовать в физкультурных мероприятиях могут не более 150 человек. При этом важно соблюдать социальную дистанцию, если мероприятие проходит на открытом воздухе или в закрытом спортивном сооружении, не имеющим трибун; рассадка зрителей должна быть в "шахматном" порядке из расчета 50% от количества посадочных мест, если мероприятие в закрытых спортивных сооружениях с трибунами.

Помимо этого в медицинских учреждениях снова можно пройти диспансеризацию (но не всем слоям населения) и профосмотры.

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