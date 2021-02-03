Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 3 февраля 2021 года: началась вакцинация от ковида в Полярных Зорях и Снежногорске

Всего в Мурманской области работает 23 прививочных пункта.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 3 февраля 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 43478 заболевших COVID-19, 40613 человек выздоровели и 828 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 21536 человек, 73 новых случаев было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2372 заразившихся.
На остальной территории Мурманской области подтверждено 40948 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 158 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+11, всего 4049), Кандалакшском районе (+9, всего 2929), Мончегорске (+13, всего 2831), Печенгском районе (+6, всего 2354), Оленегорске (+15, всего 2119), Апатитах (+15, всего 1311), Ковдорском районе (+5, всего 710), Кировске (+5, всего 626), Терском районе (+1, всего 298), Ловозерском районе (+4, всего 645).
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 21536 случаев
Североморск - 4049 случаев
Кандалакшский район – 2929 случаев
Мончегорск – 2831 случай
Белокаменка - 2372 случая
Печенгский район - 2354 случая
Оленегорск – 2119 случаев
Кольский район - 1558 случаев
Апатиты – 1311 случаев
Ковдорский район - 710 случаев
Ловозерский район - 645 случаев
Кировск – 626 случаев
Терский район – 298 случаев
ЗАТО Видяево - 104 случая
Полярный – 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Гаджиево - 1 случай
Распространение коронавируса по муниципалитетам Мурманской области.
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 21536
Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. Театры и кинотеатры возобновили работу, но с ограничениями.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 298
Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 2929
Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 1311 и 626 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 1558 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.
Вакцинация везде
Медицинские учреждения, подведомственные Федеральному медико-биологическому агентству, тоже начали вакцинацию от COVID-19. Например, в медсанчасти МСЧ №118 в Полярных Зорях вакцинировали 108 человек, а в МСЧ № 120 в Снежногорске – 569. В Мурманской области работает 23 прививочных пункта. 6 пунктов в Мурманске, и по 1 пункту в Мончегорске, Оленегорске, Апатитах, Североморске, Коле, Мурмашах, Видяево, Заполярном, Кандалакше, Никеле, Ковдоре, Кировске, Умбе, Зеленоборском, Алакуртти, Ревде и Ловозере. В них предусмотрена запись через электронные сервисы , которыми уже воспользовались 2 166 человек. График вакцинации составлен с учетом поступивших в регион доз. Министерство здравоохранения России поставило 10 942 доз вакцины «Спутник-V» в Заполярье. Привито уже 6 683 человека.
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