Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 1 февраля 2021 года: Мурманская область в ТОП-5 по количеству записей на вакцинацию через «Госуслуги»

По состоянию на 1 февраля, в регионе работает 23 прививочных пункта. 6 627 человек уже привиты. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 1 февраля 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 43320 заболевших COVID-19, 40314 человек выздоровели и 825 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 21463 человека, 85 новых случаев было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2372 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтвержден 40948 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 160 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+14, всего 4038), Кандалакшском районе (+6, всего 2920), Мончегорске (+9, всего 2818), Печенгском районе (+15, всего 23483), Оленегорске (+15, всего 2104), Апатитах (+3, всего 1296).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 21463 случая

Североморск - 4038 случаев

Кандалакшский район – 2920 случаев

Мончегорск – 2818 случаев

Белокаменка - 2372 случая

Печенгский район - 2348 случаев

Оленегорск – 2104 случая

Кольский район - 1557 случаев

Апатиты – 1296 случаев

Ковдорский район - 705 случаев

Ловозерский район - 641 случай

Кировск – 621 случай

Терский район – 297 случаев

ЗАТО Видяево - 104 случая

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Распространение коронавируса по муниципалитетам Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 21463

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. Театры и кинотеатры возобновили работу, но с ограничениями.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 297

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 2920

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 1296 и 621 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 1557 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

В лидерах

Запись на вакцинацию от COVID-19 в России через электронные сервисы госуслуг открылась две недели назад. Ими воспользовались 2 107 северян. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время оперативного совещания сообщил, что это один из лучших результатов в стране. По данным Минздрава России, Мурманская область в пятерке самых активных субъектов.

По состоянию на 1 февраля, в регионе работает 23 прививочных пункта. 6 627 человек уже привиты.

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