Несанкционированный митинг в Мурманске 31 января 2021 года: фото и видео

31 января на несогласованную акцию вышло меньше народа, чем 23 числа. Фото: t.me/z_vorchun

31 января жители Мурманска второй раз за месяц вышли на несанкционированный митинг. Напомним, что первый состоялся 23 января.

После него полиция задержала организатора - координатора штаба Алексея Навального в Мурманске Виолетту Грудину. Также на некоторых участников акции стали составлять протоколы за нарушение масочного режима.

31 января в центр Мурманска пришло меньше народа, чем 23-го, и в основном это были молодые люди. К слову, во время митинга на Пяти Углах работала снегоуборочная техника: расчистка сердца города от последний снегопадов была запланирована на улицах Ленинградской, Профсоюзов, Воровского с 8 утра до 15.00.

Участники несанкционированного митинга, как и неделю назад, прошли по проспекту Ленина до пересечения с улицей Академика Книповича, потом повернули обратно, дошли до Пяти Углов и решили повторить маршрут. Причем на втором "круге" горожан в колонне стало меньше.

Когда толпа только начала собираться, сотрудники полиции через громкоговорители сообщили пришедшим, что они нарушают закон и посоветовали всем разойтись и провести время на свежем воздухе, не участвуя в мероприятии. Также собравшимся сообщили, что организатор Виолетта Грудина на акцию не пришла. Сама она в своем Telegram сообщила, что ее задержали и вменяют ей сразу несколько правонарушений: по 151.2 ч.2 УК РФ ("Вовлечение двух и более в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего") и 20.2 и 20.6.1 КоАП ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" и "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"). Как стало известно "КП", в отношении Виолетты Грудиной сейчас действительно ведется разбирательство.

Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивали порядок во время шествия колонны. Фото: t.me/z_vorchun

Во время шествия колонны сотрудники полиции помогали организовать поток так, чтобы он не мешал движению транспорта на самом оживленном проспекте города. Для этого была даже изменена работа светофоров. Напомним, что с этого года за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств, могут возбудить уголовное дело. Также само повторное участие в несанкционированном митинге грозит "уголовкой" даже для несовершеннолетних.

К слову, северян возмутило видео, которое снял один из пешеходов на проспекте Ленина. На нем видно, как подросток идет в колонне, потом подбегает к дому №78 и рисует на фасаде. А потом, как ни в чем не бывало, возвращается в толпу.

- Дома, к слову, недавно откапиталили!! Ждем видео, где этот мамкин революционер закрашивает свою мазню, - возмутился автор видео.

Во время шествия людей по проспекту Ленина сотрудники полиции остановили фотографа издания "Мурманский вестник" Игоря Громова.

- Он выполнял редакционное задание, находился рядом с организаторами. Но сотрудники полиции быстро разобрались и отпустили его, - сообщила "КП" главный редактор газеты Оксана Глубокая.

После второго прохода по проспекту Ленина участники митинга снова вернулись к гостинично-деловому центру "Арктика", а после разошлись. Все мероприятие заняло около двух часов.

Полиция следила за тем, чтобы участники несогласованного митинга не мешали движению транспорта. Фото: t.me/z_vorchun

На акции работала автоматизированная система распознавания лиц, которая поможет установить тех, кто уже второй раз принимает участие в митинге, несмотря на его статус.

- В несанкционированной акции 31 января приняли участие 65 человек. В период проведения данного мероприятия сотрудники полиции осуществляли охрану общественного порядка. Двое участников несанкционированной акции доставлены в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

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