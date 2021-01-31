Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 31 января 2021 года: оперштаб ответил на самые часто задаваемые вопросы о вакцинации от ковида

Вакцинация идет в Заполярье полным ходом. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 31 января 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 42996 заболевших COVID-19, 39879 человек выздоровели и 820 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 21300 человек, 86 новых случаев было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2372 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтвержден 40464 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 173 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+9, всего 4016), Кандалакшском районе (+4, всего 2899), Мончегорске (+11, всего 2799), Печенгском районе (+13, всего 2322), Оленегорске (+9, всего 2077), Апатитах (+5, всего 1289), Кировске (+4, всего 619), Терском районе (+9, всего 290), Ковдорском районе (+1, всего 704), Ловозерском районе (+11, всего 637).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 21300 случаев

Североморск - 4016 случаев

Кандалакшский район – 2899 случаев

Мончегорск – 2799 случаев

Белокаменка - 2372 случая

Печенгский район - 2309 случаев

Оленегорск – 2077 случаев

Кольский район - 1532 случая

Апатиты – 1289 случаев

Ковдорский район - 704 случаев

Ловозерский район - 637 случаев

Кировск – 619 случаев

Терский район – 290 случаев

ЗАТО Видяево - 104 случая

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 21300

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. Театры и кинотеатры возобновили работу, но с ограничениями.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 290

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 2899

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 1289 и 619 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 1532 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Вакцинация от COVID-19

Оперативный штаб при правительстве Мурманской области ответил на самые часто задаваемые вопросы северян о вакцинации от коронавируса. На портале Госуслуги нет номерков. Как быть? В случае временного отсутствия талонов для записи на вакцинацию можно попробовать записаться на следующий день. Система обновляется регулярно по мере поступления вакцины в пункты и с учетом вакцинации приоритетных групп.

Можно ли вакцинироваться не по месту проживания? Гражданин России может вакцинироваться вне зависимости от места регистрации, при условии, что обе прививки он сделает в выбранном медучреждении. Это занимает 40 дней. Стоит отметить, что электронные сервисы на момент публикации открывают возможности записи в прививочные пункты только по месту прикрепления. Исключение – Центр специализированных видов медпомощи в Мурманске. В этом медучреждении можно вакцинироваться без учета регистрации и прикрепления. Ожидается, что в скором времени факт прикрепления не будет влиять на возможность электронной записи.

Как отменить запись? Позвонить в медицинскую организацию и сообщить об отмене визита либо использовать функцию «отменить запись» на портале «Госуслуги».

Куда работодателям направлять списки для вакцинации сотрудников? Работодателю необходимо обратиться в поликлинику, которая оказывает медицинскую помощь населению на той территории, где расположена организация.

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