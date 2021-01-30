Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 30 января 2021 года: более 5,5 тысяч северян получили прививку от ковида

От коронавирусной инфекции в Заполярье вакцинирован уже 5 681 человек.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 30 января 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 42823 заболевших COVID-19, 39497 человек выздоровели и 815 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 21214 человек, 95 новых случаев было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2372 заразившихся.
На остальной территории Мурманской области подтвержден 40451 случай новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 180 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+6, всего 4007), Кандалакшском районе (+20, всего 2895), Мончегорске (+13, всего 2788), Печенгском районе (+22, всего 2309), Оленегорске (+11, всего 2068), Апатитах (+2, всего 1284), Терском районе (+8,всего 281), Ковдорском районе (+2, всего 703), ЗАТО Видяево (+1, всего 104).
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 21214 случаев
Североморск - 4007 случаев
Кандалакшский район – 2895 случаев
Мончегорск – 2788 случаев
Белокаменка - 2372 случая
Печенгский район - 2309 случаев
Оленегорск – 2068 случаев
Кольский район - 1521 случай
Апатиты – 1284 случая
Ковдорский район - 703 случай
Ловозерский район - 626 случаев
Кировск – 615 случаев
Терский район – 281 случай
ЗАТО Видяево - 104 случая
Полярный – 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Гаджиево - 1 случай
Карта распространения коронавируса в Мурманской области.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 21214
Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. Театры и кинотеатры возобновили работу, но с ограничениями.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 281
Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 2895
Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 1284 и 615 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 1521 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.
Вакцинация в разгаре
Уже более 5,5 тысяч человек в Мурманской области получили прививку от CoVID-19. По состоянию на 29 января, в регионе работает 23 прививочных пункта. В них от коронавирусной инфекции вакцинирован уже 5 681 человек. 428 из них завершили иммунизацию, то есть получили обе прививки. Напомним, "Спутник-V" вводится дважды, с интервалом в 21 день. В запасе у медучреждений еще 5 261 доза. В ближайшее время в Мурманской области ожидают новые партии вакцины.
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