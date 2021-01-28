А вы давно были в сказке?

«Таинственный лес» - это арт-объект под открытым небом, который совместил оригинальную иллюминацию и природный ландшафт. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Социальный центр – SOS Мурманск продолжает реализацию проекта «Приемная семья для ребенка с инвалидностью».

23 января 2021 года семьи, воспитывающие детей с особыми возможностями здоровья из Мурманска, Кандалакшского и Ковдорского района побывали в Арт-парке «Таинственный лес», который находится на южном склоне горнолыжного комплекса Большой Вудъявр» Кировского района Мурманской области.

«Таинственный лес» - это арт-объект под открытым небом, который совместил оригинальную иллюминацию и природный ландшафт.

45 детей с мамами и сопровождающими под морозным северным небом оказались в снежном царстве, прошли по подсвеченным гирляндами дорожкам и мостикам, ведущим к тропам, которых, казалось, не было еще вчера. Игра света и тени, необычные арт-объекты, таинственные звуки заставили улыбаться и восхищаться и детей, и взрослых.

Чем больше родители с детьми проводили здесь времени, тем сильнее лес затягивал их в свой собственный, особенный, удаленный от цивилизации мир, покидать который не хотелось.

Чем больше родители с детьми проводили здесь времени, тем сильнее лес затягивал их в свой собственный, особенный, удаленный от цивилизации мир, покидать который не хотелось.

Для семей, воспитывающих «особенных» детей, выезд в «Таинственный лес» - это целое путешествие и прекрасный шанс пообщаться на свежем воздухе. Организаторы, в свою очередь, внимательно следили за соблюдением социальной дистанции и прочих необходимых в период пандемии правил.

Участники мероприятия выразили большую благодарность за путешествие, положительные эмоции и сказочные ощущения.

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