Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 28 января 2021 года: в регионе работает 21 прививочный пункт для вакцинации от коронавируса

Прививочные пункты открываются даже в отдаленных уголках региона. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 28 января 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 42456 заболевших COVID-19, 38669 человек выздоровели и 801 умер.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 21022 человека, 98 новых случаев было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2370 заразившихся (+1).

На остальной территории Мурманской области подтверждено 40086 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 198 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+9, всего 3993), Кандалакшском районе (+30, всего 2854), Мончегорске (+15, всего 2761), Печенгском районе (+2, всего 2278), Оленегорске (+8, всего 2049), Кольском районе (+16, всего 1512), Ловозерском районе (+2, всего 626), Апатитах (+13, всего 1273), Кировске (+4, всего 614).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 21022 случая

Североморск - 3993 случая

Кандалакшский район – 2854 случая

Мончегорск – 2761 случай

Белокаменка - 2370 случаев

Печенгский район - 2278 случаев

Оленегорск – 2049 случаев

Кольский район - 1512 случаев

Апатиты – 1273 случая

Ковдорский район - 701 случай

Ловозерский район - 626 случаев

Кировск – 614 случаев

Терский район – 264 случая

ЗАТО Видяево - 103 случая

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 21022

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. Театры и кинотеатры возобновили работу, но с ограничениями.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 264

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 2854

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 1273 и 614 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 1512 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Вакцинация против ковида

В Мурманской области работает уже 21 прививочный пункт для вакцинации от COVID-19. Губернатор региона Андрей Чибис посетил прививочные пункты в Мурманске и оценил, как проходит массовая вакцинация северян. - Массовая вакцинация против COVID-19 заработала в полной мере, и сегодня прививочные пункты открываются даже в отдаленных уголках нашей области. Записаться на прививку можно самостоятельно через портал «Госуслуги», также многие люди приходят в поликлиники, и их записывает врач с амбулаторного приема. Сегодня уже работает 21 прививочный пункт, хотя в понедельник их было только 15, – отметил глава области. Количество прививочных кабинетов будет увеличено по мере поступления вакцины.

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