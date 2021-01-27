Как "озеленить" Арктику?

Что считать экологичными технологиями и как быть с их экономической эффективностью - острые вопросы для Заполярья. Фото: Штрик Вадим

26 января 2021 года на площадке Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) состоялось заседание дискуссионного клуба на тему «Проблемы и возможности зеленого развития Арктической зоны Российской Федерации».

В определении основных проблем «зеленого развития» Арктики эксперты солидарны. В первую очередь это проблема финансирования, проблема экологичности бизнеса и проблема энергетической безопасности. Однако пути решения этих вопросов вызывают оживленную дискуссию.

Так, Светлана Бик, директор по стратегическому развитию Научного центра евразийской интеграции и член экспертного совета нацпроекта «Экология», считает, что на развитие региона больше всего влияют стратегии порядка 50 крупнейших институциональных инвесторов, которые входят в международную ассоциацию ответственного инвестирования (PRI). Все они придерживаются одинакового подхода ESG (экология, социальная ответственность, управление). По словам Светланы, следование стандартам ESG не имеет альтернативы для финансирования крупных проектов, хотя оно и диктует использование определенных технологий.

В Мурманской области уже применяются разные "зеленые" технологии. Фото: Гернет Николай

Сергей Никоноров, директор Центра экономических проблем развития Арктики на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова, однако, считает, что Россия может создавать собственные финансовые инструменты для финансирования арктических проектов. Таким инструментом может стать, например, национальный экологический банк, созданный по подобию английского Green Investment Bank или североевропейского Nordic Investment Bank. Кроме того, господин Никоноров отметил, что средства на арктические проекты можно привлекать из стран Азии.

Что считать экологичными технологиями и как быть с их экономической эффективностью - острые вопросы для Заполярья. Стандарты ESG, в частности, считают газ неэкологичным топливом. Однако для энергетических объектов российской арктической зоны сегодня экономически целесообразен именно переход на газ, считает Вячеслав Марача, доцент кафедры «Системный анализ в экономике» Финансового университета при Правительстве РФ. При этом решать проблему энергетического обеспечения крайнего Севера ветряками дорого, рассказал вице-президент Академии наук Республики Саха Борис Кершенгольц. По его словам, оптимальное решение для российской Арктики - АЭС малой мощности.

В Арктике Россия играет главенствующую роль, чего нельзя сказать о всей мировой экономике. Поэтому очень важно использовать экологическую тематику, чтобы вывести из институционального кризиса Арктический совет, где Россия становится председателем, сообщила директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева. По ее словам, нужен радикальный пересмотр финансирования арктической науки, чтобы Россия в этом отношении заняла лидирующую роль на международной арене. Также важная тема для продуктивного международного диалога - уязвимость КМНС перед изменениями климата, считает госпожа Лихачева.

Основные проблемы "зеленого" развития Арктики - это финансирование, проблема экологичности бизнеса и проблема энергетической безопасности. Фото: Никитин Ярослав

В рамках заседания советник руководителя ФИЦ Кольского научного центра РАН Владимир Маслобоев рассказал о различных “зеленых” технологиях, которые разрабатываются в Мурманской области. В частности, это биологические технологии очистки для промышленных предприятий, получение строительных материалов из отходов горной промышленности, биологическая рекультивация ландшафтов и другие.

Юлия Зворыкина, профессор МГИМО, д.э.н. подчеркнула в своем выступлении, что проекты устойчивого развития и климатического регулирования в Арктике привлекают все больше внимания бизнеса и научного сообщества. В рамках подготовки России к председательству в Арктическом Совете в группу устойчивого развития (SDWG) от России было подано 9 проектных заявок, они сейчас находятся в статусе обсуждения - например, «Устойчивое финансирование в Арктике» и «Устойчивое судоходство в Арктике».

“Введение в Евросоюзе углеродного налога сократит доходы российской экономики от экспорта традиционного сырья. Россия и регионы АЗРФ должны этому противостоять и минимизировать эти риски. Необходимо, с одной стороны, включиться в работу по разработке таксономии, стандартов зеленых проектов и увязки их с мировыми критериями. Но в тоже время очень важно, используя уже наработанный мировой опыт, практику наших арктических регионов, подготовить российские предложения для международных организаций, учитывающие российский опыт реализации проектов в АЗРФ” - считает координатор Экспертного совета ПОРА Александр Воротников, который выступил модератором мероприятия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru