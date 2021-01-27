Не ради денег, а «за спасибо»: Мурманчанин помогает водителям, попавшим в беду

Недавно Степан пытался вытащить груженную фуру, но задача оказалась слишком сложной, и его машина сломалась. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Машину иметь, конечно, удобно, но для северян это, считай, вторая работа. Южанам в этом деле проще, а вот у жителей Крайнего Севера дел много: подготовить авто к зиме, почистить от снега после сильной метели, откопать парковочное место. А по утрам, когда выясняется, что ночь была морозной, нужно найти еще того, кто «прикурит» твою «ласточку», чтобы она довезла тебя до работы. На призывы помочь в разных пабликах в «ВКонтакте» откликаются многие, а недавно в группе «Мурманск ДТП ЧП» стали мелькать сообщения наподобие: «Буду кататься несколько часов. Кому нужна помощь - звоните». «Комсомолка» узнала, кто же этот человек, который всех спасет.

Оказалось, что это руководитель паблика Степан Романчев. Несколько дней в неделю он ездит по городу и помогает водителям, попавшим в беду: у кого-то аккумулятор взбрыкнул и больше не работает, а кто-то увяз в снежной каше и просит дернуть…

- Несколько лет назад у нас уже был проект помощи автолюбителям: ездил автомобиль от нашей группы с юристом, который помогал попавшим в ДТП. А сам я периодически помогаю водителям на своей машине. Но недавно друг купил разбитый Tager, я его восстановил за свои деньги (было не так сложно, но очень дорого), и было решено, что буду на нем ездить и помогать. Все-таки для этого нужна была подходящая машина, - рассказывает Степан Романчев.

У Tager и клиренс высокий, чтобы самому не застрять, и лошадиных сил под капотом хватает, чтобы дернуть даже фуру. Хотя с большегрузами обычно русская рулетка. Например, недавно Степан пытался вытащить фуру с двумя тоннами груза, но его машина такой нагрузки не выдержала и сломалась. Благо на эвакуаторе ее доставили в автосервис, где авто поставили на колеса буквально за час. А вот операция на дороге в Териберку закончилась успехом.

- Дальнобойщик Иван почти весь день пытался преодолеть затяжной подъем в районе 15-го км возле Териберки. Но тяжелая машина даже с цепями не поддавалась усилиям водителя. Грузовой эвакуатор смог бы приехать только через 4 часа, и его помощь исчислялась десятками тысяч рублей. Имея в арсенале два внедорожника, мы предложили Ивану сцепить наши автомобили с помощью тросов. Несмотря на то, что водитель сомневался в успехе нашей идеи, мы все равно решили сделать попытку. И у нас получилось! И пока сопровождали водителя большегруза до развилки на Серебрянское шоссе, ему еще раз потребовалась наша помощь. Не без труда, но один автомобиль вытянул фуру в гору, - рассказали участники автооперации в своем паблике.

Впрочем, как говорит Степан, спасать водителей из снежного плена пока приходилось всего пару раз - все-таки сильные снегопады этой зимой еще не накрывали регион. А вот с другой проблемой обращаются куда чаще: в Мурманске столбик термометра уже не раз опускался ниже -20, поэтому «прикурить» - просьба довольно частая.

- Был день, когда я сам просто не успевал всем помочь. Со мной тогда работал еще один подписчик группы, вместе мы «прикурили» человек 20. Обычно за 3-4 часа мне звонят раз 5, - продолжает Степан Романчев.

Иногда с завидным постоянством обращаются одни и те же мурманчане. Таким бы подумать: а не поменять ли аккумулятор? Степану несложно приехать с «крокодилами» и запустить машину, но вдруг аккумулятор сядет в поездке, где товарищей на колесах поблизости не будет? Крайний Север халатного отношения к «железным коням» не прощает.

Где найти время на то, чтобы ездить по городу и вызволять из трудных ситуаций водителей?

- Я езжу не каждый день. А вообще стараюсь планировать свой день так, чтобы было несколько свободных часов. Иногда просто катаюсь по городу, иногда параллельно делаю свои дела, - говорит наш собеседник. - Я рассуждал над этим и пришел к выводу, что это уже больше хобби.

Хобби, что и говорить, хорошее и полезное, хоть и затратное, ведь машину-спасателя мурманчанин чинит на свои деньги, бензин, тросы и провода ему никто не оплачивает. Но в данном случае материальное оказалось не таким значимым.

- Когда помогаешь людям, они испытывают сильные эмоции и заряжают тебя ими. Это здорово! - уверен Степан Романчев.

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