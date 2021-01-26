Вакцинация от коронавируса в Мурманске: Как и где записаться на прививку

Выбираешь удобную дату и время и вперед - вакцинироваться! Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирус в Мурманской области хоть и пошел на спад, но все еще силен. А лучшее противостояние опасной инфекции – это прививка. С 18 января в регионе идет вакцинация от COVID-19 препаратом «Спутник V». Ее уже успели пройти более 3,5 тысячи северян – талончики разлетаются как горячие пирожки. Специалисты рассказали, как и где записаться на прививку от коронавируса.

Помогут в МФЦ

Как известно, запись на вакцинацию идет на портале «Госуслуги». Но иногда там возникают технические накладки, так как систему еще отлаживают, к тому же не все хорошо ориентируются на сайте. Чтобы проблем с записью точно не возникло, можно обратиться за помощью в один из многофункциональных центров Мурманска. Сотрудники госучреждения помогут разобраться в нехитром алгоритме действий.

- С начала вакцинации увеличилось количество людей, которые хотят узнать, как пользоваться порталом «Госуслуги». Некоторых северян мы уже записали, и они успешно получили талоны на прививку. В основном все идут в ближайшую поликлинику. Процедура записи простейшая. Любой человек, у которого есть учетная запись на портале «Госуслуги», может записаться на прививку. Только аккаунт должен быть обязательно подтвержденным – чем более значимая юридическая услуга, тем выше требования к учетной записи, - объяснила заместитель начальника отделения МФЦ по Первомайскому округу Мурманска Оксана Старчикова.

Шесть маленьких этапов

Для записи на прививку нужно зайти в личный кабинет на сайте «Госуслуги», где вверху высветится большая надпись: «Защитите себя и своих близких! Сделайте прививку от COVID-19». Нажимаем на эту вкладку и делаем все согласно инструкции.

1 шаг – выбор региона. Отмечаем Мурманскую область.

2 шаг – кому необходимо записаться на прививку. Выбираем себя или другого человека. Затем нужно внести данные – ФИО, дата рождения, полис ОМС, телефон и др. Поля будут заполнены автоматически, если вы записываете себя.

3 шаг – выбор медучреждения. Можно записаться в поликлинику, к которой вы прикреплены, или в центр специализированных видов медпомощи.

4 шаг – выбор медицинской услуги: «Вакцинация от COVID-19».

5 шаг – выбор специалиста. Выбираем также: «Вакцинация от COVID-19».

6 шаг – дата и время записи. Выбираем любой удобный день и час.

После успешного получения талона также можно отменить запись, если по какой-то причине вы не сможете попасть на прием в отмеченную дату.

- Люди уже активно обращаются к нам для записи на вакцинацию. В среднем в день приходит за помощью около 10 человек - обычно это люди 40 - 50 лет, пожилых северян немного. Ажиотажа нет. По времени процедура получения талона занимает 5-7 минут. Стоит отметить, что услуга по записи на прививку доступна только в МФЦ Первомайского и Ленинского округов Мурманска. В МФЦ Октябрьского округа данная услуга пока не оказывается, - рассказал начальник отделения МФЦ по Первомайскому округу Мурманска Игорь Федоров.

Не без затруднений

Начиная с 18 января на «горячую линию» оперативного штаба поступило порядка 460 звонков от жителей Мурманской области с вопросами о вакцинации. Что же волнует северян в прививочной кампании?

- В основном люди спрашивают о том, кто может привиться и как это сделать. В первую очередь прививаются определенные категории граждан – врачи, учителя, работники социальной сферы, лица старше 60 лет и другие. Если человек к ним не относится, но имеет хронические заболевания, то он должен обратиться к своему лечащему врачу, - отметила оператор «горячей линии» оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Наталья Минина.

Бывают и проблемы с записью на «Госуслугах», так как не во всех поликлиниках оборудованы прививочные пункты. Например, если человек прикреплен к городской поликлинике № 1 или № 2, то он без проблем может записаться на прививку. Однако если он не закреплен за этими медучреждениями, то ему следует выбрать центр специализированных видов медпомощи.

- Если человек живет в области, но сейчас находится в Мурманске, то он может сделать прививку в городе при условии, что оба этапа вакцинации он проведет именно в Мурманске. Также могут привиться в областном центре жители других регионов, - объяснила оператор. – Иногда еще возникает

проблема с тем, что не хватает номерков. Но они постоянно обновляются, поэтому нужно за этим следить.

КОНКРЕТНО

Топ-3 самых частых проблем при записи на прививку:

- Пожилые люди не всегда хорошо владеют компьютером, у некоторых дома нет интернета.

В таком случае нужно обратиться за помощью в МФЦ Первомайского или Ленинского округа или к лечащему врачу.

- Есть только упрощенная запись на «Госуслугах».

Значит, подтвержденную запись надо оформить также в МФЦ.

- Нехватка талонов на вакцинацию и ограниченный выбор медучреждений для записи на прививку.

Тут нужно следить за обновлением номерков, а вместо поликлиники можно выбрать центр специализированных видов медпомощи

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