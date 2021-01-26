«Без музыки жить невозможно»

скрипач Михаил Почекин

Михаил Почекин виртуозно исполнил Концерт для скрипки № 2 ре минор Макса Бруха. Талантливый музыкант – яркий представитель нового поколения русской скрипичной школы, которая широко представлена в музыкальном мире. Михаил Почекин – постоянный участник проекта Московской филармонии и Министерства культуры РФ «Звезды ХХI века». Мне удалось взять интервью у музыканта. Простой в общении, Михаил отвечал на вопросы достаточно открыто. Мы говорили о самых обычных вещах: о любви к семье, музыке и футболу, о неоднозначном периоде самоизоляции, который стал особенным временем для всех представителей творческих профессий.

О семейных ценностях

– Михаил, вы родились в семье музыкантов. Огромную роль в формировании творческого пути сыграл ваш отец. Сейчас вы известный музыкант, имеете богатый опыт концертных выступлений. Насколько на данный момент для вас важно и ценно влияние со стороны отца?

– Да, у меня абсолютно скрипичная семья. Мой папа – скрипичный мастер, мама – скрипачка и преподаватель по классу скрипки. Брат Иван,

который старше меня на три года, – также скрипач. Когда брат только начал заниматься на скрипке, мне было два года. В доме часто звучали звуки инструмента. И, конечно, в тот момент я уже начал впитывать все, что было связано с музыкой. Эти моменты из детства уже тогда стали колоссальным опытом. Папа мастерил для нас практически все скрипки, начиная с самой маленькой – 1/8. Его помощь – это всегда для нас огромная поддержка. И даже сейчас мы в постоянном процессе сотрудничества, единомышленничества. Скрипка – достаточно живой организм: она остро реагирует на меняющиеся климатические условия на улице, температуру в концертном зале, технические особенности сцены и многое другое. Папа до сих пор контролирует состояние моих инструментов. На самом деле для меня это очень важная и ценная помощь. Отцу я доверяю во всех смыслах.

– Особое место в вашей творческой биографии занимает сотрудничество со старшим братом Иваном Почекиным. В 2017 году вы выпустили совместный альбом «The Unity of Opposites» ( «Единство противоположностей»), неоднократно принимаете участие в различных конкурсах, фестивалях, уникальных музыкальных проектах. Как вы работаете с человеком, с которым вас связывает не только крепкий творческий тандем, но и родственная связь?

– Я доверяю своему брату. В плане работы на сцене, репетиционного выстраивания программы проектов нам очень просто работать друг с другом, чувствовать плечо близкого для меня человека. Часто мы мыслим и действуем как один человек. Особенно это характерно для работы на сцене. У нас не проявляются лидерские качества в процессе работы. Наверно, в этом секрет успеха тандема. Мы пытаемся услышать друг друга. И это правильно.

О репертуаре

– Расскажите подробнее о репертуаре, который вы представили публике на сцене Карельской филармонии в этом году?

– Я знаю, что в эти дни Карельская филармония празднует свой День рождения. Хочу поздравить музыкантов, администрацию, всех

слушателей концертов филармонии с этим праздником! Желаю творческих успехов, благополучия и больше ценных музыкальных проектов в настоящем году. Это здорово, что в такое сложное время можно играть концерты и иметь возможность отпраздновать эту важную дату на сцене. Что касается репертуара, то я исполнил Концерт № 2 ре минор Макса Бруха. К сожалению, его очень редко играют. Надеюсь, исполнение этого сочинения на петрозаводской сцене стало в этот день для кого- то открытием.

– В период самоизоляции стали очень популярными онлайн-трансляции концертов. Как вы относитесь к подобному формату?

– Конечно, онлайн-трансляции никогда не заменят живые концерты. Но, с другой стороны, бывают такие моменты, когда нет выбора. Есть вариант «ничего», а есть вариант «онлайн». На мой взгляд, последний здесь важнее и необходимее для слушателя. Без музыки жить невозможно. В период пандемии я организовал со своим другом журналистом испанского журнала «Scherzo» музыкальный проект «Музыка без карантина». Это проект-цикл, где классическую музыку играли более 30 музыкантов на протяжении двух месяцев. Каждую среду мы проводили концерты. Основная идея проекта – возможность поделиться музыкой «от нашего дома вашему дому». В итоге получилось провести десять трансляций. В проекте принимали участие музыканты из более чем 15 стран.

О проекте «Звезды ХХI века»

– Вы принимали участие в проекте «Звезды ХХI века». Событие оставило большое количество положительных отзывов о вашем выступлении. Как вы относитесь к такому понятию, как «звезда», в музыкальном мире, насколько для вас важно принимать участие в подобных проектах?

– Я не считаю себя звездой и довольно самокритичен. Звезды, на мой взгляд, – это прежде всего композиторы, чью музыку мы исполняем. В таких проектах для меня важно общение, возможность поделиться опытом с профессионалами своего дела, научиться чему-то новому у талантливых, компетентных в своем деле музыкантов. Около 50 оркестров приняли участие в этой программе. И, конечно, для меня это бесценный опыт.

– Помимо музыки вы любите футбол и болеете за команду «Спартак». Как в вас уживаются две личности: страстный фанат этого вида спорта и талантливый музыкант-скрипач?

– В детстве я любил играть в футбол. Футбол – это вид спорта, который объединяет разные профессии. Многие творческие люди болеют за футбольные команды и играют в футбол. Это мужская игра, плюс ко всему это возможность окунуться в совершенно другую атмосферу, отличную от сценической, которая является для меня важнейшей в творческой жизни.

НАША СПРАВКА Михаил Почекин родился в 1990 году в семье музыкантов. С пяти лет он начал обучаться игре на скрипке под руководством Г. С. Турчаниновой. В 1997 году Михаил поступил в музыкальную школу Академического музыкального колледжа при Московской консерватории, где учился у М. И. Кесельман.

В 2006–2011 гг. занимался в Кёльнской высшей школе музыки в классе Виктора Третьякова и Харольда Шоневега. Молодой скрипач участвовал в различных международных фестивалях в России и за рубежом, успешно гастролировал в городах России, Испании, Черногории, Хорватии, Германии, Австрии, Швейцарии, Италии, Франции, Испании, Лихтенштейна, Болгарии, Турции, Украины. Он играл в залах Московской и Санкт-Петербургской консерваторий, Концертном зале имени П. И. Чайковского, зале Auditorio Nacional de Musica в Мадриде, Концертном зале Мариинского театра, Palau de la Musica в Валенсии, Auditorio в Сарагосе, «Театре муз» в Анконе, филармонических залах Мюнхена, Кёльна, и других городов.

В сентябре 2008 года он получил Премию имени Пабло Сарасате в Мадриде.

Фото: kultura174.ru