Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 26 января 2021 года: в регион привезли еще 5400 доз вакцины от ковида

Партия будет распределена и доставлена в медицинские организации региона. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 26 января 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 42055 заболевших COVID-19, 38054 человека выздоровели и 788 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 20828 человек, 93 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2369 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 39686 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 207 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+12, всего 3968), Кандалакшском районе (+19, всего 2802), Мончегорске (+17, всего 2726), Печенгском районе (+14, всего 2259), Оленегорске (+13 всего 2027), Кольском районе (+16, всего 1488), Апатитах (+11, всего 1260), Ловозерском районе (+1, всего 615), Кировске (+2, всего 610), Ковдорском районе (+3, всего 701), ЗАТО Видяево (+3, всего 103) и Терском районе (+3, всего 263).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 20828 случаев

Североморск - 3968 случаев

Кандалакшский район – 2802 случая

Мончегорск – 2726 случаев

Белокаменка - 2369 случаев

Печенгский район - 2259 случаев

Оленегорск – 2027 случаев

Кольский район - 1488 случаев

Апатиты – 1260 случаев

Ковдорский район - 701 случай

Ловозерский район - 615 случаев

Кировск – 610 случаев

Терский район – 263 случая

ЗАТО Видяево - 103 случая

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 20828

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. Театры и кинотеатры возобновили работу, но с ограничениями.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 263

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 2802

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 1260 и 610 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 1488 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Новая партия

Как сообщает оперативный штаб, в Мурманскую область 25 января поступила очередная партия вакцины "ГамКовидВак". 5400 доз вакцины будут распределены и доставлены в медицинские организации региона.

За неделю количество прививочных пунктов в регионе увеличено до 15. Действует 6 пунктов в Мурманске и по 1 пункту в Мончегорске, Оленегорске, Апатитах, Североморске, Коле, Мурмашах, Видяево, Заполярном, Кандалакше. Вакцинация в них уже идет. Еще 8 пунктов - в Никеле, Ревде, Ловозере, Ковдоре, Кировске, Умбе, Алакуртти и Зеленоборском - открыли запись на прививки, прием населения в них начнется на этой неделе.

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