Одна неделя - и страшный диагноз: красавица из Мурманской области борется с раком крови

В ноябре прошлого года девушка как обычно созвонилась с мамой, которая осталась жить в России, и пожаловалась ей, что стала плохо себя чувствовать. Фото: личный архив

У 25-летней Марии Федоровой из Африканды жизнь изменилась буквально за неделю. И теперь началась борьба, которую мы можем помочь выиграть.

После окончания школы Маша уехала учиться в Чехию, где поступила в университет в городе Брно. В ноябре прошлого года девушка как обычно созвонилась с мамой, которая осталась жить в России, и пожаловалась ей, что стала плохо себя чувствовать.

- Маша сказала, что у нее нет сил, слабость такая, что с кровати не может встать. Мы тогда не думали, что все настолько серьезно, я спросила: «Что с тобой? Может, отравилась?». Спустя неделю самочувствие не улучшилось. У дочери были деньги, она оформила медицинскую страховку и обратилась к врачам, - рассказала «КП» мама девушки Анна Горбунова.

А дальше все произошло очень быстро. Несколько анализов, и вот Машу уже кладут в больницу, а дальше звучит страшный диагноз - острый миелоидный лейкоз или рак крови.

- Предпосылок никаких не было! Когда Маша скинула мне фотографии из больницы, я только спросила: «Что это? Ты как в ДТП попала». Дочка держалась молодцом, даже пританцовывала с капельницей и шутила, - продолжает нелегкий рассказ Анна Горбунова.

В ноябре и декабре красавица из Мурманской области прошла два курса химиотерапии и переливание крови. Она все еще улыбается на фотографиях, но на самом деле лечение дается ей очень тяжело. Тем более, что во время него девушка еще и переболела коронавирусом. Сложно представить, что испытывает семья Марии, которая даже не может приехать к дочери в Чехию и поддержать ее. Как пока нельзя и перевести ее домой из-за плохого самочувствия и закрытых из-за пандемии границ.

- В первые дни, как стал известен диагноз, я не могла ни есть, ни спасть, ни что-то делать. Я даже не могла сходить купить что-то в магазине, мне казалось, что все деньги нужны дочери, - говорит Анна.

Дальнейшее лечение Маши в чужой стране будет стоить почти семь миллионов рублей (счет выставлен в кронах, поэтому сумма в рублях может меняться в зависимости от курса). Родные надеются, что состояние их дочки позволит перевезти ее на лечение в Россию, сейчас ведут переговоры с рядом отечественных медицинских учреждений, кто может взять девушку к себе. В ближайшее время у Марии возьмут анализы и врачи скажут дальнейшую схему лечения, но, скорее всего, ей понадобится трансплантация костного мозга.

- Сначала мы не хотели просить помощи, думали, что справимся сами. Но взять кредит в 5-6 миллионов рублей очень сложно. Поэтому при поддержке знакомых Маши мы открыли сбор. Часть суммы уже есть – около двух миллионов рублей, также около 200 тысяч крон собрали друзья Маши в Чехии, - рассказывает мама девушки.

Помимо этого больница, в которой сейчас проходит лечение Маша, тоже выставит счет, который будет солидным.

Все отчеты о том, сколько денег надо собрать и сколько уже собрано, публикуются в группе помощи Марии Федоровой в «ВКонтакте».

Каждый из нас может помочь посильной суммой вырвать юную красавицу из лап рака крови. Будьте внимательны и не переводите деньги на иные счета, которые не указаны в указанной выше группе.

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