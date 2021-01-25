«Новые люди»: льготы за наем молодых специалистов решат проблему безработицы

Далеко не все молодые люди сразу после учебы могут найти работу по специальности. Фото: Новый люди

В Татьянин день, 25 января, принято поздравлять преподавателей высших учебных заведений и студентов. Но в этом году у будущих выпускников не так много поводов для празднования.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около 55% россиян убеждены, что найти работу по окончании вуза получается с большим трудом. Еще примерно 20% жителей страны уверены в невозможности трудоустройства сразу после получения диплома.

Совпадают ли ожидания и реальность? К сожалению, да. Результаты исследований НИУ ВШЭ и Роструда показывают, что лишь 52% выпускников вузов устраиваются на свою первую работу по специальности. В основном по специальности начинают работать сразу после учебы только медики и преподаватели. Логично, ведь на работу в больницу или школу невозможно устроиться без диплома. То есть целая армия специалистов каждый год ищет вакансии, но не может найти – без опыта молодые сотрудники никому не нужны.

Партия «Новые люди» предложила решение этой проблемы. Председатель партии Алексей Нечаев выступил с инициативой ввести налоговые льготы для работодателей, принимающих выпускников на первую работу по специальности. Работодатель платит не менее 30,2% от зарплаты сотрудника в качестве страховых взносов. «Новые люди» предлагают государству в течение года компенсировать эти средства компаниям, трудоустраивающим выпускников. Причем предлагается распространить практику и на обычные рабочие места, и на дистанционные.

- Первый год после института крайне важен, чтобы не расплескать свой образовательный капитал, а, наоборот, его увеличить и монетизировать, - отмечает председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

К инициативе решили привлечь внимание сторонники партии «Новые люди» по всей стране. Они передали 70 обращений в региональные министерства труда и центры занятости населения и устроили перформанс. Выпускники вузов вышли с метлами и лопатами убирать улицы от снега возле административных зданий. Так активисты намекнули, что устроиться на работу с дипломом вуза сложно, ну разве что только дворником.

- Министерство труда и социальной защиты РФ заявило, что планирует сократить число безработных в России в четыре раза - с нынешних 3 млн до 0,7 млн, - говорит руководитель Мурманского отделения партии «Новые люди» Ярослав Саплев. - Правда, как конкретно это будет сделано, чиновники не пояснили. Партия «Новые люди» предлагает свой вариант решения этой проблемы. Предоставляя налоговые льготы работодателям, берущим на работу молодых специалистов, мы существенно снизим процент безработных, которые вынуждены месяцами стоять на бирже труда в надежде на трудоустройство по специальности.

Как отмечает председатель комитета партии «Новые люди» по молодежным инициативам Дмитрий Кротов, снижение налогов позволит существенно изменить рынок труда и позитивно скажется на ситуации с безработицей.

- Реализация программы поможет создать в России около полумиллиона новых рабочих мест для выпускников, – утверждает эксперт.

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