Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 25 января 2021 года: в регионе появились новые прививочные пункты

Записаться на прививку можно на сайте "Госуслуги". Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 24 января 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 41848 заболевших COVID-19, 37912 человек выздоровели и 783 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: https://yandex.ru/covid19

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 20735 человек, 91 новый случай был выявлен за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2369 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 39479 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 210 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+11, всего 3956), Кандалакшском районе (+27, всего 2783), Мончегорске (+16, всего 2709), Печенгском районе (+35, всего 2245), Оленегорске (+18, всего 2014), Кольском районе (+8, всего 1472), Апатитах (+5, всего 1249), Ловозерском районе (+3, всего 614) и Кировске (+6, всего 608).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: https://yandex.ru/covid19

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 20735 случаев

Североморск - 3956 случаев

Кандалакшский район – 2783 случая

Мончегорск – 2709 случаев

Белокаменка - 2369 случаев

Печенгский район - 2245 случаев

Оленегорск – 2014 случаев

Кольский район - 1472 случая

Апатиты – 1249 случаев

Ковдорский район - 698 случаев

Ловозерский район - 614 случаев

Кировск – 608 случаев

Терский район – 260 случаев

ЗАТО Видяево - 100 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 20735

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. Театры и кинотеатры возобновили работу, но с ограничениями.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 260

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 2783

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 1249 и 608 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 1472 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Где привиться от ковида

В Мурманске организовано 6 прививочных пунктов, в которых можно сделать прививку против CoVID-19. Остальные расспределены по медучреждениям региона. Записаться на прививку на сайте "Госуслуги" можно даже в выходные. Актуальный список прививочных пунктов для вакцинации против CoVID-19 в Мурманской области:

Мурманск

Мурманская городская поликлиника № 1: ул. Шмидта, 41/9; пр. Героев-Североморцев, 37 Мурманская городская поликлиника № 2: ул. Морская, 9; пр. Кольский, 149а

Мурманский областной центр специализированных видов медицинской помощи: ул. Лобова, д. 10

Областная клиническая больница им. П. А. Баяндина: ул. Павлова, 6/4

Североморск

Центральная районная больница ЗАТО г. Североморск: ул. Ломоносова, 10

Кольская центральная районная больница: Кола, ул. Защитников Заполярья, 11

Мурмаши - ул. Кайкова, 30

Видяево - ул. Центральная, 16

Печенгская центральная районная больница

Заполярный - ул. Юбилейная, 13 б

Никель - Больничный городок, 1

Кандалакшская центральная районная больница

Кандалакша, ул. Первомайская, 50

Умба, ул. Беломорская, 23

Зеленоборский ул. Магистральная,30

Алакуртти, ул. Содружества, 17

Мончегорская центральная районная больница

Мончегорск, пр. Металлургов, 35а

Ковдор, ул. Кошица, 11

Оленегорская центральная городская больница

Оленегорск, ул. Строительная, 20

Ловозерская центральная районная больница

Ревда, ул. Комсомольская, 2

Ловозеро, ул. Юрьева, 12.

Апатитско-Кировская центральная городская больница

Апатиты, ул. Бредова, 18

Кировск, ул. Ленина, 28

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