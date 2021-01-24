Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 24 января 2021 года: северяне хорошо переносят прививку от коронавируса

Более 3000 северян уже сделали прививку от коронавируса. Фото: Мария ЛЕНЦ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 24 января 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 41638 заболевших COVID-19, 37732 человека выздоровели и 779 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 20644 человека, 103 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2369 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 39269 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 219 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+16, всего 3945), Кандалакшском районе (+20, всего 2756), Мончегорске (+13, всего 2693), Печенгском районе (+28, всего 2210), Оленегорске (+13, всего 2006), Кольском районе (+3, всего 1464), Апатитах (+1, всего 1244), Ловозерском районе (+16, всего 611) и Кировске (+2, всего 602).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 20644 случая

Североморск - 3945 случаев

Кандалакшский район – 2756 случаев

Мончегорск – 2693 случая

Белокаменка - 2369 случаев

Печенгский район - 2210 случаев

Оленегорск – 2006 случаев

Кольский район - 1464 случая

Апатиты – 1244 случая

Ковдорский район - 698 случаев

Кировск – 602 случая

Ловозерский район - 611 случаев

Терский район – 260 случаев

ЗАТО Видяево - 100 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 20644

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные и театры пока закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 260

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 2756

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 1244 и 602 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 1464 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Все по плану

По состоянию на 22 января, в Мурманскую область поступило 5 542 дозы вакцины "ГамКовидВак".

Привито 3200 жителей региона. Более 300 человек завершили вакцинацию, то есть получили две аппликации. Поствакцинальных осложнений не зарегистрировано.

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