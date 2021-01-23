Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 23 января 2021 года: где открыты прививочные кабинеты для вакцинации от коронавируса

В Мурманской области открыты прививочные кабинеты для вакцинации от коронавируса. Фото: Мария ЛЕНЦ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 23 января 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 41638 заболевших COVID-19, 37732 человека выздоровели и 779 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 20644 человека, 103 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2369 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 39269 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 219 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+16, всего 3945), Кандалакшском районе (+20, всего 2756), Мончегорске (+13, всего 2693), Печенгском районе (+28, всего 2210), Оленегорске (+13, всего 2006), Кольском районе (+3, всего 1464), Апатитах (+1, всего 1244), Ловозерском районе (+16, всего 611) и Кировске (+2, всего 602).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 20644 случая

Североморск - 3945 случаев

Кандалакшский район – 2756 случаев

Мончегорск – 2693 случая

Белокаменка - 2369 случаев

Печенгский район - 2210 случаев

Оленегорск – 2006 случаев

Кольский район - 1464 случая

Апатиты – 1244 случая

Ковдорский район - 698 случаев

Кировск – 602 случая

Ловозерский район - 611 случаев

Терский район – 260 случаев

ЗАТО Видяево - 100 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 20644

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные и театры пока закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 260

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 2756

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 1244 и 602 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 1464 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

На прививку становись

На базе Кольской ЦРБ теперь работают три прививочных пункта: в Коле, Мурмашах и Видяеве. Три новых прививочных пункта создано в удаленных населенных пунктах на юге области (Умба, Зеленоборский, Ковдор). Открыта запись на сайте "Госуслуги" в новые пункты в Кировске и Ловозере. Актуальный список прививочных пунктов для вакцинации против CoVID-19 в Мурманской области. Мурманская городская поликлиника № 1 Мурманск, ул. Шмидта, 41/9 Мурманская городская поликлиника № 2 Мурманск, ул. Морская, 9 Мурманский областной центр специализированных видов медицинской помощи Мурманск, ул. Лобова, д. 10 Областная клиническая больница им. П. А. Баяндина Мурманск, ул. Павлова, 6/4 Центральная районная больница ЗАТО г. Североморск Североморск, ул. Ломоносова, 10 Кольская центральная районная больница Кола, ул. Защитников Заполярья, 11 Мурмаши, ул. Кайкова, 30 Видяево, ул. Центральная, 16 Печенгская центральная районная больница Заполярный, ул. Юбилейная, 13 б Никель, Больничный городок, 1 Кандалакшская центральная районная больница Кандалакша, ул. Первомайская, 50 Умба, ул. Беломорская, 23 Зеленоборский ул. Магистральная,30 Алакуртти, ул. Содружества, 17 Мончегорская центральная районная больница Мончегорск, пр. Металлургов, 35а Ковдор, ул. Кошица, 11 Оленегорская центральная городская больница Оленегорск, ул. Строительная, 20 Ловозерская центральная районная больница Ловозерский район, п. Ревда, Кирова, 3 Апатитско-Кировская центральная городская больница Апатиты, ул. Бредова, 18 Кировск, ул. Ленина, 28 Прививочные кабинеты открываются на базе лечебных учреждений Мурманской области по мере их оборудования. Список будет обновляться регулярно.

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