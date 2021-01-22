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Переезд, гастроли и новые спектакли: что ждет Мурманский областной драматический театр в 2021 году

О грядущих изменениях рассказал новый художественный руководитель Вадим Данцигер
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Мурманский областной драматический театр наконец открывает свои двери для зрителей.

Мурманский областной драматический театр наконец открывает свои двери для зрителей.

Фото: Олег ФИЛОНОК

27 марта 2021 года свои двери должен наконец-таки распахнуть обновленный областной драматический театр в Мурманске. К этому событию шли очень долго – на реконструкцию главный в Заполярье храм Мельпомены был закрыт еще в 2015 году. К счастью, совсем скоро ремонт завершится, и актеры смогут вернуться в родные стены.

Но не менее важным испытанием для артистов стал коронавирус. Из-за пандемии почти весь минувший год театр был закрыт, и только в январе этого года ограничения были сняты. 23 января состоится первый показ после продолжительного затишья. Зрители смогли увидеть спектакль «Эти свободные бабочки» по пьесе Л. Герше.

А совсем скоро публику ждет премьерная постановка «Женитьба», которую по пьесе Н.В. Гоголя поставил новый художественный руководитель драмтеатра - Вадим Данцигер, приехавший к нам из Москвы. За его плечами – 26 лет театральной и режиссерской жизни в разных российских городах и масса заслуженных наград. Он рассказал, что ждет наш театр в дальнейшем – планов у храма Мельпомены вагон и маленькая тележка.

Новым художественным руководителем драмы стал Вадим Данцигер.

Новым художественным руководителем драмы стал Вадим Данцигер.

Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Первые постановки и переезд

- Сейчас актеры репетируют новую постановку - «Папа. Адажио» по пьесе Флориана Зеллера. Премьера намечена на март. Следом выйдет еще один новый проект, уже для малой сцены – постановка по произведению Пьера Нота «Две дамочки в сторону Севера». Параллельно с этим будет вестись работа по подготовке детского спектакля «Чиполлино», - отметил Вадим Данцигер.

А дальше артистов ждет переезд. По словам худрука, у театра значительно улучшится ситуация, как только он вернется к себе домой, в родное здание.

- Как бы не старались люди адаптировать помещение кинотеатра под нужды театра, храму Мельпомены нужны другие технические требования. 1 апреля мы должны будем покинуть помещение бывшей «Атлантики». Начнем потихоньку перемещаться в обновленное здание театра. Поэтапно перевезем декорации, костюмы, мебель, технику, – все то, что было нажито непосильным трудом за годы пребывания здесь. На новой площадке театр торжественно откроет сезон в сентябре, а с апреля и до осени спектаклей не будет, за исключением гастрольной деятельности – пока у нас не будет полностью готовой сцены, будем ездить по области. Также «закинуты удочки» на участие драмтеатра в различных фестивалях, - объяснил театральный деятель.

Что будет дальше

Как бы это ни было грустно, самые важные проекты откладываются до осени. Зато в ноябре артисты мурманского драмтеатра представят зрителям масштабный спектакль, поставленный по драме Михаила Лермонтова «Маскарад». Затем начнется работа над проектом для юной публики - главным персонажем станет известный сказочный герой Питер Пен. Его дети увидят уже во время новогодней кампании.

Год у труппы будет напряженный, но интересный.

Год у труппы будет напряженный, но интересный.

Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Также к концу года художественный руководитель вместе с труппой собираются порадовать мурманчан и гостей города еще одной постановкой – исторической притчей о путешествии Льва Толстого, Максима Горького и Антона Чехова «По Волге до Херсона». Но если денег на этот проект не будет, то его перенесут на следующий год. Судя по всему, работать артистам придется напряженно и плотно.

- Помимо этих планов есть задумка возродить фестиваль «Полярная звезда», немного изменив концепцию, и открыть лабораторию современной драматургии. А еще достигнута предварительная договоренность с ГИТИСом об открытии там набора мурманского курса театрального искусства в 2023 году, - поделился Вадим Данцигер.

В завершении художественный руководитель, который успел поработать в самых разных уголках нашей страны, поведал, чем его так привлекла наша арктическая столица.

- Я люблю подобные приморские города, как Мурманск - здорово, когда есть корабли, когда рядом море. В свое время у меня был большой опыт сотрудничества с Владивостоком, и когда я приехал в Заполярье, то увидел здесь сопки, похожий ландшафт – все это показалось каким-то родным и уютным. Я понял, что это любовь. Поэтому рад, что попал сюда. Надеюсь, что все сложится, - отметил он.

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