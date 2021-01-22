Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 22 января 2021 года: Более 2000 северян получили вакцину от CoVID-19

В Мурманской области идет вакцинация от коронавируса. Фото: Мария ЛЕНЦ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 22 января 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 41191 заболевший COVID-19, 36940 человек выздоровели и 765 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 20439 человек, 113 новых случаев было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2369 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 38822 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 232 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+14, всего 3919), Кандалакшском районе (+15, всего 2719), Мончегорске (+17, всего 2666), Печенгском районе (+31, всего 2152), Оленегорске (+6, всего 1985), Кольском районе (+4, всего 1441), Апатитах (+6, всего 1236), Ловозерском районе (+4, всего 594), Терском районе (+15, всего 247) и Кировске (+7, всего 596).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 20326 случаев

Североморск - 3919 случаев

Кандалакшский район – 2719 случаев

Мончегорск – 2666 случаев

Белокаменка - 2369 случаев

Печенгский район - 2152 случая

Оленегорск – 1985 случаев

Кольский район - 1441 случай

Апатиты – 1236 случаев

Ковдорский район - 692 случая

Кировск – 596 случаев

Ловозерский район - 594 случая

Терский район – 247 случаев

ЗАТО Видяево - 100 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 20439

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные и театры пока закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 247

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 2719

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 1236 и 596 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 1441 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Хороший старт

По состоянию на 21 января, в Мурманскую область поступило 5 542 дозы вакцины "ГамКовидВак".

Привито 2119 жителей региона. Среди тех, кто уже получил вакцину, преимущественно работники медицинских и образовательных организаций, социальных учреждений.

За три дня после открытия записи на вакцинацию от CoVID-19 на портале "Госуслуги" и региональном портале минздрава записалось 825 человек. О технических особенностях сервиса северян информируют по телефону горячей линии по коронавирусу 122.

- В первые сутки после открытия записи на портале люди испытывали трудности с использованием сервиса. Это ожидаемо. Обращения от граждан, которым требовались дополнительные разъяснения, поступали в колл-центр и социальные сети. Уже на второй и третий день запросы стали единичными. Например, вчера было только два звонка на номер 122 с информацией о том, что на портале не получается записаться на прививку. По состоянию на 13:00 21 января таких жалоб в колл-центр не поступило совсем. Мы видим, что сервис записи работает, - сказала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Особенность записи заключается в том, что при выборе места вакцинации сервис предлагает полный список медучреждений региона, а не только те, в которых организованы прививочные пункты. В первую очередь рекомендуется проверить ближайшую к месту проживания поликлинику, больницу или амбулаторию. Если в ней организована вакцинация, то в поле "услуга" появится "вакцинация от CoVID-19". Следующий шаг - выбрать дату и время из предложенных свободных промежутков.

Новые прививочные пункты открываются постепенно, по мере оборудования кабинетов и поставок вакцины. Сегодня список уже обновлен. Свободные даты и временные промежутки для вакцинации на ближайшие две недели публикуются и обновляются ежедневно. Если свободных "окошек" нет, попробуйте записаться на следующий день.

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