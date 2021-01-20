Хлебосольное Заполярье

Чипсы из ягеля? Капучино из лесных грибов? Арктическая кухня может удивить любого гурмана. Фото: Правительство МО

С советских времен все знают, что в Мурманскую область надо ехать за вкусной рыбой, - это был и есть бренд Кольского полуострова. Недавно, например, гид Michelin вспомнил о мурманском палтусе.

- Богатая историей и светскими традициями российская кулинарная сцена за последние 30 лет стала свидетелем появления некоторых новых тенденций, воплощенных талантливыми поварами, которые стараются подчеркнуть качество местных продуктов, таких, как владивостокский камчатский краб, бородинский хлеб, палтус из Мурманска и сметана, используемая при приготовлении бефстроганова, - пишет в своей статье международный директор Michelin Guides Гвендаль Пулленнек.

Фото: Правительство МО

Но только в последние годы стал активно развиваться гастрономический туризм. В Заполярье гостям предлагают не только катание на лыжах, охоту за северным сиянием, рыбалку и любование удивительными пейзажами, но и угощения из оленины, северных ягод, морских ежей и других даров моря. Успех развития этого направления показывает и то, что Мурманская область стала участником федерального проекта «Гастрономическая карта России». И не просто отметилась на ней, а заняла четвертую строчку в рейтинге привлекательности гастрономического туризма.

- Устойчивые позиции Мурманской области в рейтингах развития гастрономического туризма в России не первый год связаны в том числе с взаимодействием в рамках федерального проекта «Гастрономическая карта России». Арктическая кухня, как направление современной российской кухни, базируется не только на вкусовых, но и на исключительно полезных свойствах продуктов и дикоросов Кольского полуострова. В арктическое меню входят диетическая оленина с высоким содержанием витаминов и минералов, морошка, черника, брусника, вороника, голубика, хибинские горные травы,

а также грибы и ягель из ловозерских тундр, морепродукты, рыба, - отметили в правительстве Мурманской области.

Фото: Правительство МО

На гастротуризм в регионе делают большую ставку. Открываются рестораны и кафе, в меню которых есть наши блюда, с лета 2021 года рыбакам-любителям хотят разрешить сдавать свой улов за деньги – и северянам хорошо, и свежие дары моря быстрее попадут на стол. Поддержку также получит оленеводство.

Несмотря на пандемию коронавируса, в Мурманской области проходят мероприятия, на которых можно поближе познакомиться с северными блюдами. Так, в конце декабря в Полярных Зорях состоялась ярмарка региональной кухни «Вкус Арктики». Жители и гости области смогли попробовать суп из глухаря, уху из нескольких видов рыбы, чипсы из ягеля, мясо лося в брусничном соусе, глинтвейн из дикоросов Кольского полуострова, калитки с треской и палтусом, бургеры с олениной, торт с печенью и икрой трески, чай с хибинскими травами, варенье из сосновых шишек и многое другое.

Оказалось, Заполярье не только гостеприимное, но и хлебосольное.

КСТАТИ

Вице-губернатор Ольга Кузнецова:

- Все более популярным становится гастрономический туризм. Арктическая кухня, на мой взгляд, самая вкусная. С нашими северными ягодами, морепродуктами и оригинально приготовленными дикоросами ничего не сравнится. Кстати, все это еще и очень полезно для организма, помогает легче переносить полярную ночь.

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