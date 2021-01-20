Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 20 января 2021 года: стало известно, сколько северян уже привились от коронавируса

В Мурманской области от коронавируса привились уже 1700 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 20 января 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 40721 заболевший COVID-19, 36308 человек выздоровели и 750 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 20213 человек, 116 новых случаев было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2368 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 38353 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 244 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+10, всего 3880), Кандалакшском районе (+35, всего 2676), Мончегорске (+12, всего 2634), Печенгском районе (+21, всего 2114), Оленегорске (+14, всего 1968), Кольском районе (+34, всего 1429), Ковдорском районе (+1, всего 686), ЗАТО Видяево (+1, всего 100).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 20213 случаев

Североморск - 3880 случаев

Кандалакшский район – 2676 случаев

Мончегорск – 2634 случая

Белокаменка - 2368 случаев

Печенгский район - 2114 случаев

Оленегорск – 1968 случаев

Кольский район - 1429 случаев

Апатиты – 1220 случаев

Ковдорский район - 686 случаев

Кировск – 579 случаев

Ловозерский район - 587 случаев

Терский район – 231 случай

ЗАТО Видяево - 100 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 20213

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные и театры пока закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 231

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 2676

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 1220 и 579 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 1429 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Первый пошел!

В Мурманской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Старт кампании прокомментировал глава региона.

- На "Госуслугах" появилась возможность записаться на прививку. Пожилые люди могут записаться на укол через лечащего врача. Система быстро отлаживается, и скоро все шероховатости будут устранены. 555 человек уже записались на вакцинацию. И только сегодня 250 человек сделали прививку. А всего привиты уже более 1700 человек без учета военнослужащих. К концу недели ждем еще 5000 доз вакцины, всего к концу февраля получим порядка 50 000. Темпы вакцинации будем наращивать с каждым днем, чтобы каждый желающий смог получить «броню» против вируса, - сообщил Андрей Чибис.

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