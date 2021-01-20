Губернатор Мурманской области уточнил зону ответственности своих заместителей

У некоторых заместителей будут зафиксированы новые обязанности. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 18 января 2021 года вступило в силу распоряжение за подписью губернатора Мурманской области, которое уточняет обязанности заместителей Андрея Чибиса. У некоторых будут зафиксированы новые обязанности.

Правая рука Андрея Владимировича, его первый заместитель Оксана Демченко все так же будет курировать работу остальных замов. Помимо этого в ее зоне ответственности деятельность правительства в сфере правовых отношений и законотворчества, охраны здоровья населения, информационных технологий, архитектуры, градостроительства и благоустройства, закупок, проектной деятельности. Первый замгубернатора является куратором министерства здравоохранения, министерства цифрового развития, министерства юстиции, министерства градостроительства и благоустройства, комитета по конкурентной политике Мурманской области.

Ольга Кузнецова все так же отвечает за экономический блок, также ей вверили очень важную тему - арктическую повестку, а это и первая в Арктике территория опережающего развития, и взаимодействие с резидентами Арктической зоны РФ, и соответствующая стратегия. Также в зоне ответственности Ольги Александровны туризм, координация работы в сфере экономического развития, предпринимательства, налогов, агропромышленного комплекса, водного и воздушного транспорта, управления государственным имуществом, международных и межрегиональных связей. Ольга Кузнецова является куратором министерства экономического развития, министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства (за исключением сферы рыбохозяйственного комплекса), министерства транспорта и дорожного хозяйства (в сфере водного и воздушного транспорта, а также проекта комплексной модернизации Мурманского транспортного узла), министерства имущественных отношений, комитета по туризму. В зону ответственности Елены Дягилевой входят финансы и бюджет, социальная политика, трудовые отношения и занятость населения, образование и наука, культура и искусство, спорт и молодёжная политика. Под её непосредственным контролем находится работа министерства финансов, министерства образования и науки, министерства труда и социального развития, министерства культуры, министерства спорта и молодежной политики. Владимир Евменьков отвечает за блок внутренней политики, в том числе за взаимодействие с общественными организациями, политическими партиями, муниципалитетами, территориальными органами федеральных органов власти, военными и другими силовыми структурами, а также за информационное обеспечение деятельности губернатора и правительства Мурманской области и реализацию в регионе национальной политики, в частности, работу с коренными малочисленными народами Севера. Курирует деятельность министерства внутренней политики, министерства информационной политики, комитета по обеспечению безопасности населения (в сфере взаимодействия с федеральными органами власти, правоохранительными и судебными органами, военными организациями). Является представителем губернатора Мурманской области на территории Мурманска. Строительство и жилищная сфера – поле деятельности Владислава Сандурского, который совмещает обязанности заместителя губернатора с непосредственным руководством министерством строительства региона. В зоне ответственности Юрия Сердечкина – энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство, автомобильный и железнодорожный транспорт, дороги, тарифная политика. Он курирует министерство энергетики и ЖКХ, министерство транспорта и дорожного хозяйства (кроме вопросов водного и воздушного транспорта, а также проекта комплексной модернизации Мурманского транспортного узла), комитет по тарифному регулированию. В ведении Дмитрия Филиппова – вопросы обеспечения безопасности населения (в том числе пожарной безопасности, защиты от ЧС, антинаркотической политики, мобилизационной подготовки и профилактики терроризма), рыбного хозяйства, ветеринарии, природных ресурсов и экологии. Вице-губернатор контролирует деятельность министерства природных ресурсов и экологии, министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства (в сфере рыбохозяйственного комплекса), комитета по ветеринарии, комитета по обеспечению безопасности населения (кроме организации деятельности областной антитеррористической комиссии и вопросов взаимодействия с федеральными органами власти, правоохранительными и судебными органами, военными организациями).

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