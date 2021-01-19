Вершить добрые дела очень важно, ведь каждый из нас может попасть в беду, а помощи бывает ждать неоткуда. Простых путешественников из Москвы - Алену и ее мужа Руслана Мелкумовых - постоянно благодарят водители из разных уголков нашей страны. А все потому, что они всегда по мере возможности помогают автолюбителям, застрявшим на дороге.Недавно супруги решили отдохнуть в Заполярье. Поехали из Мурманска в Кировск, чтобы покататься на сноуборде, и заприметили фуру, которая застряла в снежном плену. Никто не хотел помогать грузовику, а московские туристы равнодушными не остались.- 18 января, проезжая мимо на Subaru, мы увидели, как фура буксует на одном месте. Муж остановился и предложил помощь, так как никто не останавливался, даже трактор. И мы, и водитель фуры сомневались, что что-то получится, но решили попробовать. Всем вместе удалось сдвинуть машину с места и протащить около 150 метров в горку. Дальше грузовик пошел своим ходом. Шансов было очень мало, но все же мы попробовали и у нас получилось, - поделилась историей с \\"КП\\" путешественница Алена Мелкумова. - Равнодушных людей, к сожалению, хватает. И мало кто захочет тратить свое время и «гробить» машину, по их мнению. Но мы занимаемся этим от души.К сведению: легковушка весит около 1,5 тонны, а тащила за собой вес раз в 10 больше!По словам девушки, вместе с супругом они помогают всем, кому требуется помощь на дороге. Туристы буксировали самый разный транспорт. Так, на прошлой неделе они тащили по дороге с полуострова Рыбачий снегоход, который заглох на полпути. Пришлось таким образом на тросе преодолеть 20 километров. А в Териберке Руслан и Алена вытаскивали на своей Subaru такую же иномарку из сугроба. Был интересный случай даже с полицейской машиной.- Около трех месяцев назад взяли на буксир полицию в Москве. У нас там есть один \\"мистический\\" тоннель, где постоянно ломаются авто. Увидели, что стоит машина полицейских на аварийке. Оказалось, не заводится, а в тоннеле очень опасно стоять, поэтому мы помогли отбуксировать. Стражи порядка поблагодарили нас, конечно, - рассказала собеседница.Добрым московским туристам много кто пишет теплые слова и оставляет приятные комментарии в социальных сетях. Это очень мотивирует их на новые подвиги. Причем путешественники помогают не только автовладельцам, но и животным из приюта.- Мы оба волонтеры. На днях купили большую упаковку собачьего корма, чтобы кормить по дороге бездомных собак, - отметила Алена.По Мурманской области она с мужем странствует уже три недели. Больше всего им понравилось в Кировске. Также туристы побывали в Полярных Зорях, Мурманске, Полярном, Никеле, Териберке. А еще добрались до перевала Муста-Тунтури.- Прошлым летом муж ездил в Териберку на мотоцикле, и в Полярных Зорях у него порвалось колесо. Он встретил местных ребят на заправке, они помогли найти новую шину и подсказали, где поменять. Вот так у нас появились новые друзья, поэтому мы решили вернуться этой зимой. Здесь здорово! - отметила жительница Москвы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мончегорске водитель помог 82-летнему прохожему, который потерял сознание и упал на дороге. Мужчина остановил машину и побежал на выручку к пожилому человеку (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru