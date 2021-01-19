Вот уже 82-й год подряд ее двери открыты для любителей и ценителей музыкального искусства. Филармония была образована в 1939 году в Петрозаводске, 15 января 1939 года Совет народных комиссаров Карельской АССР принял постановление «Об открытии Карельской государственной филармонии».Основной миссией организации являлась деятельность, направленная на повышение культурного уровня жителей республики. Филармония стала представлять лучшие образцы русской и зарубежной музыкальной и литературной классики, произведения советских композиторов и писателей.16 января этого года на сцене Карельской филармонии показал свою программу прославленный пианист, профессор кафедры специального фортепиано фортепианного факультета Московской государственной консерватории, лауреат международных конкурсов Павел Нерсесьян. Талантливый музыкант исполнил концерт № 23 для фортепиано с оркестром В. А. Моцарта. Игра пианиста невероятно выразительна: чувственна и сдержанна одновременно. Порой внешне, кажется, не совсем эмоционально открыта: в каждой музыкальной фразе пианист мастерски сохранял самообладание в выражении патетики. Первая тема концерта побуждала желание вслушаться в каждый звук мелодии, услышать знаменитые моцартовские пассажи, фигурации и арпеджио.В ходе исполнения произведения инструмент пианиста состязался с оркестром в виртуозности (это качество является одной из особенностей моцартовских концертов) и сливался в унисон с исполняемой оркестрантами партией великого композитора. Музыкант мастерски и профессионально наполнил произведение искренностью и глубиной.Павел Нерсесьян говорит о том, что в первую очередь «музыка должна быть источником удовольствия, которое получает слушатель, здесь очень важна эмоциональная составляющая от ее восприятия». По мнению пианиста, «любой хороший композитор, создавая музыку, обращается к абсолютно каждому слушателю». Размышляя о том, с помощью каких ключиков возможно открыть дверь в удовольствие от прослушивания произведения, музыкант рассказывает о базовых элементах музыки, которые понимаются каждым присутствующим в зале – прежде всего о мелодии, которая в зависимости от направления звука (вверх – вниз) может отражать настроение и смыслы произведения.«Есть целая образовательная система по изучению тональностей в миноре и мажоре, но слушатель воспринимает данную информацию неосознанно, на эмоциональном уровне. И донести эмоцию – моя задача как музыканта. Это так же важно, как и стремиться к познанию музыки. Процесс осмысления на более глубоком уровне – это высшая форма ее понимания. От этого тоже можно получать удовольствие и испытывать радость», – отмечает музыкант.Павел Нерсесьян долгое время живет на два континента: США и Россия. Сравнивая особенности двух систем музыкального образования в странах, он говорит о том, что в Америке очень ценят традиции русской фортепианной школы.– Русская школа пианизма пользуется большим пиететом в США, ее влияние сильное и неоспоримое. Многие преподаватели Бостонского университета имеют непосредственные связи с российскими учебными заведениями. Для системы преподавания в Америке актуальна философия: каждый должен заниматься своим делом. В США темпоритм и образ жизни гораздо быстрее, здесь должна быть молниеносная, гибкая необходимость реагировать на происходящие изменения. Здесь различают стандарты подготовки. В Америке образование ребенка начинается с особенного музыкального предмета – «прослушивания» классических произведений. Это очень важно и любопытно, – говорит прославленный музыкант.СправкаПавел Нерсесьян – лауреат международных конкурсов: им. Л. ван Бетховена (Вена, 1985, II премия), Паломы О’Ши (Сантандер, 1987, IV премия), в Токио (1989, V премия), в Дублине (GPA; 1991, I премия).Родился в г. Раменское Московской области. В 1971–1982 гг. обучался в Центральной музыкальной школе (класс Ю. В. Левина). В 1973 г. впервые выступил с оркестром в г. Горьком (Концерт f-moll И. С. Баха). Окончив школу с золотой медалью, в 1982 г. поступил в Московскую консерваторию (класс С. Л. Доренского).«П. Нерсесьян – один из наиболее ярких и талантливых среди молодых пианистов. Он обладает замечательными музыкальными качествами, главное из которых – яркое, индивидуальное, своеобразное видение музыкальных образов. Виртуозность и проникновенность – вот основные качества его исполнения» (Архив Московской консерватории). В 1989–1991 гг. обучался в ассистентуре-стажировке Московской консерватории (руководитель – С. Л. Доренский).Педагогическая деятельность.По окончании консерватории в1987 г. начал педагогическую работу в качестве ассистента С. Л. Доренского и концертмейстера в Детской музыкальной школе № 60 г. Москвы. С 1997 г. – доцент, с 2004 г. – профессор кафедры специального фортепиано Московской консерватории. С 2007 г. по 2020 г. работал на кафедре под руководством профессора С. Л. Доренского, с 2020 г. – на кафедре под руководством профессора А. А. Писарева.Проводит мастер-классы в Летней школе Московской консерватории, в Дублине (с 1995 г.), Белграде (1996), а также в Германии (с 1999 г.), США, Японии, Италии и России.ДОСЛОВНОИз историиМузыкальные традиции в Карелии складывались уже в первые годы советской власти, но, несмотря на это лишь 15 января 1939 года по постановлению Совета Народных Комиссаров Карельской АССР была образована Карело-Финская государственная филармония, которая первоначально располагалась на проспекте Карла Маркса 15. В ее состав входили: Симфонический оркестр, до того относившейся к радиокомитету, Государственный национальный ансамбль народной песни и пляски «Кантеле», Государственный хор (42 человека) и вокально-эстрадный коллектив. В 1940 году в составе филармонии числилось около 300 человек.Первые шаги филармонии показали, что она стала центром музыкальной жизни республики, и сконцентрировала вокруг себя практически все музыкальные силы края. Первый свой официальный зимний сезон филармония открыла 5 и 6 октября 1939 года. Эти концерты были посвящены русской классической музыке.