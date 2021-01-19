Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 19 января 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 40477 заболевших COVID-19, 36013 человек выздоровели и 743 умерли.Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 20097 человек, 82 новых случая было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2368 заразившихся.На остальной территории Мурманской области подтверждено 38109 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 241 жителю Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+21, всего 3870), Кандалакшском районе (+31, всего 2641), Мончегорске (+13, всего 2622), Печенгском районе (+51, всего 2093), Оленегорске (+16, всего 1954), Кольском районе (+15, всего 1395), Ловозерском районе (+6, всего 587), Кировске (+5, всего 579) и Терском районе (+1, всего 231).Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:Мурманск – 20097 случаевСевероморск - 3870 случаевКандалакшский район – 2641 случайМончегорск – 2622 случаяБелокаменка - 2368 случаевПеченгский район - 2093 случаяОленегорск – 1954 случаяКольский район - 1395 случаевАпатиты – 1220 случаевКовдорский район - 685 случаевКировск – 579 случаевЛовозерский район - 587 случаевТерский район – 231 случайЗАТО Видяево - 99 случаевПолярный – 21 случайСнежногорск – 6 случаевПолярные Зори – 6 случаевЗАТО Заозерск – 3 случаяГаджиево - 1 случайКоронавирус в МурманскеВсего зараженных: 20097Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: работаютИзоляция для приезжих: нетМурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные и театры пока закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.Коронавирус в Терском районеВсего зараженных: 231Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетЗакрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и ПялицаВъезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.Коронавирус в Кандалакшском районеВсего зараженных: 2641Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетКак и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.Коронавирус в Апатитах и КировскеВсего зараженных: 1220 и 579 соответственноГостиницы: работают (по согласованию с администрацией)Музеи: открытыИзоляция для приезжих: нетСамоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.Коронавирус в ТериберкеВсего зараженных: 1395 (Кольский район в целом)Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетПриехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.Старт вакцинацииЗа первый рабочий день после открытия записи на вакцинацию от CoVID-19 на портале \\"Госуслуги\\" и региональном портале минздрава записалось уже более 300 человек. - Мы ожидаем большого числа заявок, поэтому организовываем прививочные пункты на базе медучреждений и городов, и небольших населенных пунктов Мурманской области. Их уже 8. Самый удаленный от областного центра в Никеле. В ближайшее время откроются пункты для вакцинации в Североморске. Решаются вопросы по созданию прививочных пунктов на юге области, чтобы граждане могли привиться как можно ближе к дому, - сказала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСитуация с коронавирусом в Мурманской области: где сделать прививку от коронавируса, адреса, как записаться. Где в Мурманской области сделать прививку от коронавируса, адреса, как записаться (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? 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