В Мурманской области стартовала массовая вакцинация против коронавируса. Теперь привиться от опасной инфекции могут не только медики, учителя и военнослужащие, но и любые другие желающие, за некоторым исключением.Важно ли сейчас получить вакцину? На этот и другие вопросы ответил главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения региона Вячеслав Ванюков. Специалист рассказал, зачем нужен укол «Спутник V», как проходит сама процедура и какие бывают побочные эффекты.В два этапа- Вакцинация однозначно необходима. Благодаря ей создается иммунологическая прослойка среди населения. Проще говоря, люди приобретают иммунитет, который в последующем защищает их от ковида. У пациентов всегда спрашивается согласие на проведение любой прививки, в том числе от коронавируса, так что никого принуждать не будут, - подчеркнул врач.Алгоритм получения заветной прививки следующий. Сначала северяне записываются на проведение вакцинации, а после этого приходят на осмотр в медучреждение, где проводится иммунизация. Если первый этап успешно пройден, то через три недели человек приглашается на второй этап вакцинации. Все завершается тогда, когда пациенту в личном кабинете на «Госуслугах» приходит сертификат об успешном проведении иммунизации СOVID-19.- Перерыв в три недели нужен для того, чтобы проследить реакцию организма. Это страховка вакцинируемого человека от каких-либо нежелательных последствий. Нам нужно проанализировать, как пациент перенесет иммунизацию первого этапа, а также не будет ли у него осложнений после прививки, - объяснил Вячеслав Ванюков. - Как показывает практика, примерно в 10% случаев происходят осложнения, причем в легкой форме. Длительность побочных эффектов не превышает 1-3 дней. Осложнения, как правило, появляются в первые 6-12 часов после введения вакцины: легкая ломота, слабость, озноб, боли в мышцах. Но это нормально. Так иммунная система реагирует на введение антигена – начинается выработка антител. Но это не говорит о том, что развивается сам коронавирус. Вакцина вообще создана на основе другого вируса, и там есть только определенная его часть. Пока что о результатах говорить рано. Но из всех людей, кто успешно прошел вакцинацию, пока еще никто не заболел.Кому нельзя?Однако пройти вакцинацию могут не все. Так, прививка не доступна для людей, которые находятся в остром периоде любого заболевания - инфекционного либо соматического. Также ее нельзя делать тем, у кого наблюдаются тяжелые аллергические реакции по типу отека Квинке, токсического эпидермального некролиза. Противопоказана вакцина лицам с обострением хронических и аутоиммунных заболеваний, с тяжелым иммуннодефицитным состоянием. Детям и беременным тоже привиться не получится.- Если пациент после первой вакцинации испытывает тяжело протекающие симптомы – лихорадку выше 40 градусов, выраженную слабость, озноб, головную боль, то повторная иммунизация ему уже не проводится. Но пока что таких случаев не было – все привитые горожане отправлены на второй этап, - рассказал врач-инфекционист.По его словам, иммунную прослойку на сегодняшний день нужно иметь всем, независимо от региона. Все дело в том, что инфекция распространена повсеместно и уровень заболеваемость высокий. Обезопасив себя – мы защищаем окружающих.- Рекомендуется привить не менее 70% населения, чтобы сформировался популяционный иммунитет. Нужно охватить 2/3 жителей, чтобы эпидемия пошла на спад, - уточнил собеседник.Тем, кто переболел ковидом примерно полгода назад, перед прививкой лучше сделать тестирование на антитела. В одних случаях у человека сохраняется защитный титр, а у других антител против ковида может уже и не быть. Если в последнее время было перенесено ОРВИ, то тоже желательно иметь отрицательный тест на коронавирус.Неполадки решаютсяЗаписаться на прививку от COVID-19 можно через личный кабинет на сайте «Госуслуги». Однако сейчас с этим делом возникают технические неполадки. Северян просят отнестись к проблеме с пониманием, ведь ее вскоре решат.- На «Госуслугах» можно записаться на вакцинацию. Вы выбираете медицинскую организацию, затем услугу - запись на прививку от коронавируса. Открывается расписание, где вы можете подобрать удобную дату и время. Но есть некоторые накладки из-за того, что администраторы сайта старались делать все быстро и доступно для всех, - сообщила начальник отдела цифровизации системы здравоохранения Мурманской области Наталья Харламова. - Когда вы выбираете запись на вакцину, вам открываются все учреждения региона, в том числе женские консультации, диспансеры, стоматологии, где нет прививочных кабинетов. Поэтому, лучше самостоятельно выбрать свою поликлинику по месту прикрепления либо больницу. Убедительная просьба относится к неполадкам спокойно, все проблемы решаются.По ее словам, на данный момент открыто более семи пунктов, и люди активно записываются. Свободных мест уже практически не осталось, так что лучше не тянуть. Стоит помнить, что одна ампула «Спутник-V» рассчитана на пять человек, поэтому если вы по какой-то причине не смогли прийти на прививку, нужно обязательно предупредить медучреждение. Тогда место освободится для другого человека, и вакцина не пропадет даром.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧисло умерших от коронавируса в Мурманске на 18 января 2021 года составило 743 человека. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 18 января 2021 года (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru