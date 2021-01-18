Мурманские зооволонтеры каких только животных не спасали. Была и безлапая собака Вуйчи, ради которой устраивали забег по заброшенному зданию, и сумасшедшая кошка, брошенная хозяевами на остановке.А в декабре волонтер из Мурманска Елизавета Титова столкнулась с очень агрессивной собакой. Джек-рассел-терьера Джека нашли у городского кладбища. У него было клеймо, поэтому сначала сомнений, что пес просто потерялся, почти не возникало. Но потом стало понятно, что его, скорее всего выбросили, потому что четвероногий друг вел себя странно.Елизавета забрала собаку домой на передержку, и пока девушка была на работе, Джек держал в страхе ее детей: загнал их лаем на кровать, а одному из сыновей даже прикусил руку.- Когда я вернулась домой, то была атаковала на пороге: Джеки впился мне в рукав, попутно прокусил палец. Приехавшая кинолог и мой друг пытались завязать псу морду, результатом стала прокусанная у специалиста рука. Причем все это не пассивная агрессия от испуга, а, по-видимому, годами отработанная методика добиваться своего у этого пса, - рассказывает волонтер.Оставлять дома с детьми Джека было невозможно, потому что стало понятно, что он прекрасно чувствует страх и что перед ним беззащитные люди. Поэтому Елизавета стала искать для него передержку, иначе встал бы вопрос об усыплении пса. Тут на мурманчанку накинулись другие волонтеры, которые чуть ли не обвинили ее в жестоком обращении с животными. Некоторые посчитали, что дети Елизавета спровоцировали пса, поэтому он стал нападать. На связь с ней вышла жительница Апатитов Светлана, которая предложила забрать пса, ему пообещали отдельную комнату и заботу.- Бешеной собаке 100 верст не крюк, решили мы, и отвезли Джека в Апатиты. Конечно, тревог много, справится ли волонтер, отдает ли себе отчет, что собака очень непростая? Светлана убеждала меня, что точно справится. Составили договор о передаче собаки, прописали в нем, что возврату не подлежит, и новая хозяйка несет полную ответственность за собаку и предупреждена о его агрессивном поведении, - продолжает рассказ Елизавета Титова.Но у Светланы Джек не прижился. Пса хотели пристроить нескольким людям, но про особенности характера мурманчанина им не говорили. Например, его готов был взять один мужчина, но оказалось, что у него есть дети, а про агрессию собаки он и не знал. Ночевал прибывший в Апатиты Джек в переноске в неотапливаемом гараже, потому что дома для него не нашлось.К счастью, о Джеке узнала руководитель мини-приюта \\"Птичка\\" Людмила Филиппова. Ее не испугала агрессия пса. Вот уже почти месяц мурманчанин живет в Апатитах и, кажется, начал исправляться. Любовь и ласка творят чудеса.- Конечно, Джеку несказанно с Людмилой повезло, несмотря на агрессию, которую пес по-прежнему иногда проявляет, она справляется с непростым хвостом, и он постепенно понимает, что можно общаться с людьми, не только скаля зубы. Сколько времени уйдет на реабилитацию? Месяц? Полгода? Неизвестно. Но уже сейчас пес поспокойнее, и это дает надежду, - рассказывает Елизавета. - Недавно со мной на связь вышла соседка бывшего хозяина Джека и рассказала, что тот выпивал, избивал пса, а потом учил кидаться на людей и собак. Джеку сломали психику (то же предполагала на диагностике и кинолог, его осматривавшая), так что быть таким агрессивным у него есть причины. А сейчас появился повод быть ласковым и доверять! В лице Людмилы Джек нашел спасительницу, любимую маму и друга.О том, чтобы пес переехал жить в семью, речи пока не идет.Северяне, которые сочувствуют братьям нашим меньшим, попавшим в беду, могут помочь приютам для бездомных животных, в том числе и материально. Например, перевести посильную сумму \\"Птичке\\" или \\"Группе волонтеров Лизы Титовой\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мончегорске утки не могут улететь на юг из-за хлебного ожирения. Местных жителей просят помочь пернатым пережить морозы (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru