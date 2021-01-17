Волонтеры группы помощи бездомным животным \\"Хибинский бродяга\\" рассказали историю успешного спасения песика, который попал лапой в капкан. За собакой гонялись около недели, чтобы избавить ее от ловушки.- Нам стали звонить с 8 января. Очевидцы рассказали, что на трассе под Кировском бегает собака с капканом на лапке. Неравнодушные люди пытались помочь своими силами, но это дичок, поэтому так просто было не поймать его. Договорились о помощи с ребятами из профессионально-аварийной спасательную службы Апатитов, но все было безуспешно. Как только пес понимал, что хотят предпринять какие-либо действия, он давал деру, да так, что догнать было нереально. Хорошо, что он не менял место обитания, - поделилась волонтер Яна Степанькова.Затем к бедолаге приехали с собаколовкой - ее он не испугался и хотел туда зайти на запах еды, но лапа с капканом мешала, и дальше он пройти не мог. Оставался лишь один вариант - сделать успокоительный укол, чтобы поймать пострадавшего четвероногого.- Приехав 13 января к 10.30, он был на месте. Лежал, свернувшись клубочком. Черная собака-девочка с биркой бегала рядышком. Слава богу, что все прошло, как надо, получилось отвлечь его и соответственно попасть снотворным. Через некоторое время освободили его от капкана. Визуально с пальцем не все так страшно, кость не задета. Пока что хвостатого дружочка взяли на передержку на несколько дней, поэтому если найдутся желающие передержать в дальнейшем бедолагу, будет замечательно! Спасибо всем, кто не прошел мимо! - завершили волонтеры историю со счастливым концом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске хозяин оставил в машине собаку, несмотря на мороз: мнение эксперта. Животное внутри промерзшего салона автомобиля заметили прохожие (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru