Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 16 января 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 39989 заболевших COVID-19, 35767 человек выздоровели и 728 умерли.Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 19930 человек, 118 новых случаев было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2366 заразившихся.На остальной территории Мурманской области подтверждено 37623 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 254 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+15, всего 3836), Мончегорске (+9, всего 2598), Кандалакшском районе (+29, всего 2577), Печенгском районе (+23, всего 1989), Оленегорске (+8, всего 1925), Кольском районе (+24, всего 1365), Апатитах (+6, всего 1211), Кировске (+3, всего 574), Ловозерском районе (+9, всего 573), ЗАТО Видяево (+3, всего 99), Терском районе (+2, всего 227), Ковдорском районе (+5, всего 683).Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:Мурманск – 19930 случаевСевероморск - 3836 случаевМончегорск – 2598 случаевКандалакшский район – 2577 случаевБелокаменка - 2366 случаевОленегорск – 1925 случаевПеченгский район - 1989 случаевКольский район - 1365 случаевАпатиты – 1211 случаевКовдорский район - 683 случаевКировск – 574 случаяЛовозерский район - 573 случаяТерский район – 227 случаевЗАТО Видяево - 99 случаевПолярный – 21 случайСнежногорск – 6 случаевПолярные Зори – 6 случаевЗАТО Заозерск – 3 случаяГаджиево - 1 случайКоронавирус в МурманскеВсего зараженных: 19930Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: работаютИзоляция для приезжих: нетМурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные и театры пока закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.Коронавирус в Терском районеВсего зараженных: 227Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетЗакрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и ПялицаВъезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.Коронавирус в Кандалакшском районеВсего зараженных: 2577Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетКак и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.Коронавирус в Апатитах и КировскеВсего зараженных: 1211 и 574 соответственноГостиницы: работают (по согласованию с администрацией)Музеи: открытыИзоляция для приезжих: нетСамоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.Коронавирус в ТериберкеВсего зараженных: 1365 (Кольский район в целом)Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетПриехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.ПродлилиРаботающим гражданам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции, продлено право на оплату больничного листа до 18 февраля 2021 года.До этого срока северяне старшего поколения ограничены в социальных контактах.Покидать место жительства можно лишь по существенной необходимости. Например, чтобы получить медицинскую помощь, совершить прогулку на свежем воздухе, выгулять домашнее животное, вынести мусор, купить продукты и другие товары в ближайшем магазине или гипермаркете.Выход из дома также возможен, если этого требуют правоохранительные и надзорные органы. Можно поехать в отпуск.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области из-за морозов начали отменять занятия. Уже не учатся школьники в Кандалакшском районе (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru