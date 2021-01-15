Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса.Напомним: еще осенью 2020 года в Мурманскую область поступила первая партия вакцины от COVID-19, но вакцинировать в первую очередь стали медицинских работников. После препарат завезли на Северный флот, а также началась защита от новой коронавирусной инфекции педагогов.-Заявку на прививку медицинские работники и педагоги подают работодателю. Затем их приглашают в порядке очереди в прививочные кабинеты учреждений здравоохранения. В Мурманске таких уже четыре. Прививочные пункты организованы и в других городах региона - Апатитах, Мончегорске и Оленегорске. В ближайшее время их откроют на базе медучреждений в Коле, Кандалакше и Печенгском районе. В дальнейшем прививочные пункты по борьбе с коронавирусной инфекцией будут открыты практически в каждом медучреждении Мурманской области. Они оборудуются холодильниками и термодатчиками, с помощью которых поддерживается температура -18°С и контролируется температурный режим хранения, - сообщили в оперативном штабе при правительстве региона. Сейчас привито уже около 8 тысяч военнослужащих и около тысячи медработников и педагогов. Прививочные кабинеты в Мурманске открыты в городской поликлинике 1, пр. Шмидта 41/9 и ул. Морская, 9, Центре специализированных видов медпомощи ул.Лобова,10 и в диагностическом центре, ул.Павлова, 6/4. - Уже скоро в Мурманской области начнется массовая вакцинация. Заявки на прививку от ковида начнут принимать с помощью цифровых сервисов, например, через «Госуслуги», - уточнили в оперштабе.Вакцины от коронавируса для всех слоев населения пока нет даже в частных клиниках Заполярья. Напомним, что срок, в который северяне смогут получить прививку от коронавируса, зависит от того, к какой категории они принадлежат. Первый уровень приоритета - у работников медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров; люди, проживающие в организациях социального обслуживания, северян с люди с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.Ко второму уровню приоритета относятся работники организаций транспорта и энергетики; сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через госграницу; вахтовики; волонтеры; военнослужащие; работники организации сферы предоставления услуг. К третьему уровню - государственные гражданские и муниципальные служащие; студенты старше 18 лет и призывники.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске хозяин оставил в машине собаку, несмотря на мороз: мнение эксперта. Животное внутри промерзшего салона автомобиля заметили прохожие (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru