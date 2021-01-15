\\"Жил хоккеем и умер на хоккее\\", - вот, пожалуй, одна из самых емких фраз о скоропостижной смерти заслуженного тренера по хоккею Олега Александровича Сивакова.Его сердце перестало биться прямо на льду. Вечером 15 января в Заполярном состоялся товарищеский матч между командами \\"Метеор\\" и \\"Белые Медведи\\". Олегу Александровичу стало плохо, спасти врачам его не удалось. Уход из жизни спортсмена стал большой утратой для многих.- Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Олега Александровича! Смерть родного человека - это большое горе и тяжелое испытание. Светлые воспоминания о человеке, который честно и достойно прожил свою жизнь, оставив после себя плоды своих добрых дел, всегда будут сильнее смерти, - сообщили в отделе спорта и молодежной политики администрации Печенгского муниципального округа.Олег Сиваков был одним из тех северян, кто горел сердцем за заполярный хоккей и делал все, чтобы он развивался. Он мечтал, чтобы у мальчишек были возможности заниматься этим видом спорта.- Благородного хоккейного рыцаря в эти минуты нет уже с нами. Очень тяжелая потеря для нашего города, спорта, хоккея, для мальчишек и девчонок, которых он набрал в группы для регулярных тренировок. Человек с большим сердцем, он очень много сделал для ребят, научил их не бояться льда, научил вкусу товарищеских баталий, дал силы на будущее. Мы выражаем соболезнование его семье, детям, внукам. Мы разделяем с вами горе утраты. Олег Александрович Сиваков - тренер, чье имя навсегда останется в истории города, в наших сердцах, - пишет паблик \\"ЗВ онлайн\\"Олегу Сивакову было всего 52 года. И много планов на будущее, как и энергии для их выполнения.- Работала с ним долгие годы в производственном отделе управления ГМК \\"Печенганикель\\". Отличный диспетчер комбината, знающий свою работу отлично, пользовался огромным уважением у коллег, был добрым, отзывчивым, - вспоминает Нина Левченко.\\"Комсомольская правда\\"-Мурманск\\" выражает слова скорби родным и близким Олега Александровича.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоявилось видео с пожара в Североморске, в котором погиб один человек. Возгорание произошло в квартире дома на улице Кирова (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru