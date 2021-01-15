Задачка со звездочкой для любого старшеклассника – выбор профессии и вуза. Кто-то четко представляет себя в военной форме, кто-то мечтает уйти в бизнес и заработать миллионы. А какие мысли в головах у тех, кто хочет стать следователем? Накануне Дня образования Следственного комитета Российской Федерации, который отмечается в нашей стране 15 января, «Комсомолка» спросила об этом сотрудника Мурманского следственного отдела старшего лейтенанта юстиции Эмиля Баймамбетова.Благородная профессияСемья у него далека от работы следкома: многие родственники связали жизнь с медициной. И сам Эмиль мальчиком думал, что может стать хирургом. Но однажды мама обмолвилась, что при лицее № 2 в Мурманске открыт кадетский класс. И это стало для Эмиля Баймамбетова точкой отсчета профессионального пути.- В старших классах, скажем так, изменился вектор моего развития. Я решил, что попробую поступить в профильный класс, который находится под патронажем Следственного комитета. Почему решил? Понравились профессия, цели, которые она преследует. Она, конечно, ответственная, сложная, требует максимальных трудозатрат. Но она помогает людям. Профессия благородная, - рассказывает Эмиль Баймамбетов.После выпуска из лицея молодой человек на время оставил Крайний Север, уехав в столицу учиться в Московской академии Следственного комитета России. А потом снова вернулся домой, но не в Мурманск, где живут его родители, а в Заполярный. Первым делом, которое он расследовал, стала история с двумя несовершеннолетними: 17-летняя девушка покалечила 15-летнюю.Работу в небольшом городке молодой следователь считает отличным началом для карьеры.- Мне очень повезло. В следственном отделе по городу Заполярный очень опытное руководство, и там созданы идеальные условия для того, чтобы научиться расследовать планомерно и полно уголовные дела. Так как численность населения меньше, то и поток процессуальных проверок и уголовных дел меньше. А молодому следователю важно, чтобы его не завалили делами, было время подумать, ведь вчерашний студент больше времени тратит на действия, которые опытный работник выполняет быстро, например, на составление процессуальных документов. Что важно: начинающим следователям не дают сложные дела - у меня, например, были бытовые убийства, экономические и коррупционные преступления. При этом работу в небольшом городе нельзя назвать скучной. В Заполярном были дела, например, убийства или преступления против половой неприкосновенности, которых в Мурманске я не видел, - говорит наш собеседник.Нужен планВ Заполярном Эмиль отработал почти год, а два месяца назад его перевели в следственный отдел по городу Мурманску, заметив перспективного следователя. Нагрузка стала больше, поэтому в период адаптации к ней молодой человек лучшим отдыхом считает сон, ведь голова должна оставаться ясной.- Для следователя нет такого понятия, как нормированный рабочий день или прийти домой вовремя. Бывают дежурства, вызвать могут даже ночью, а на следующие сутки еще дорабатываешь. Но у настоящего следователя всегда ответственность: пока работу не сделаешь, не уходишь, ведь сроки проверок текут вне зависимости от усталости и того, сколько ты успел сделать. Сроки уголовных дел – это судьбы людей, - рассуждает следователь.Одновременно каждый сотрудник следкома ведет несколько дел. Не запутаться в них и не упустить мелочи помогает четкий план. Эмиль расписывает на недели вперед, что будет делать, старается, чтобы дела не смешивались. Например, перед допросом оставляет время, чтобы перечитать материалы дела, вспомнить фабулу, показания.- Следователь принимает ответственные решения, которые влекут за собой последствия в жизни людей. Это трудно, но глаза боятся - руки делают. Никогда у меня не было так, чтобы я не был уверен, что принял справедливое решение, - продолжает Эмиль Баймамбетов. – И хочу отметить, что тебе всегда помогают более опытные коллеги. Первые полгода, когда сотрудник не аттестован, у него есть наставник. Но и потом всегда можно подойти к кому-то за советом. Неважно, сколько лет проработал следователь, всегда найдется ситуация, в которую он не попадал. Мы учимся все время.Еще студентом Эмиль работал общественным помощником в Мурманском отделе. И это считает отличной практикой, ведь уже после вуза все полученные знания дают уверенность, что ты не совсем зеленый и неопытный.- Это позволяет определиться, точно ли ты хочешь стать следователем. Нужно много заниматься теорией, а еще больше практикой. Советую всем ученикам профильных классов вузов найти следователя, который расскажет о работе. Надо выезжать на места происшествий, видеть то, что видят сотрудники органов, чтобы понять, готов ли ты морально и физически к этому, - уверен наш собеседник.Еще один важный момент – уметь разграничивать работу и личную жизнь.- За пределами кабинета я стараюсь не говорить о работе. Многие из тех, с кем я общаюсь, даже не знают, кем я работаю. Кода сталкиваешься с уголовными делами, стараешься не зацикливаться на эмоциях. Да, в этом мире много зла, и оно будет происходить, хочешь ты этого или нет, но есть и много добра – надо стараться обращать внимание на это, - рассуждает следователь. – Возможно, со временем иногда появляется холод в характере. Но мои опытные наставники и руководители показали мне, что даже спустя много лет работы можно остаться добрым человеком.О выборе профессии Эмиль не жалеет и уверен, что впереди много интересных дел. Даже обычные бытовые убийства не похожи друг на друга, и каждое – вызов, который надо принять, чтобы помочь людям.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Уборка снега от Олега\\": куда пропал студент из Апатитов, который восхитил Ольгу Бузову. Олег Борискин пока больше не убирает снег в родном городе (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? 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