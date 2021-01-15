Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 15 января 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 39496 заболевших COVID-19, 35118 человек выздоровели и 712 умерли.Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 19686 человек, 126 новых случаев было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2366 заразившихся.На остальной территории Мурманской области подтверждено 37130 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 234 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Кольском районе (+1, всего 1321), Кандалакшском районе (+3, всего 2531), Печенгском районе (+35, всего 1944), Мончегорске (+11, всего 2583), Североморске (+19, всего 3801), Апатитах (+5, всего 1197), Кировске (+1, всего 569), Терском районе (+24, всего 225).Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:Мурманск – 19686 случаевСевероморск - 3801 случайМончегорск – 2583 случаяКандалакшский район – 2531 случайБелокаменка - 2366 случаевОленегорск – 1906 случаевПеченгский район - 1944 случаяКольский район - 1321 случайАпатиты – 1197 случаевКовдорский район - 678 случаевКировск – 569 случаевЛовозерский район - 560 случаевТерский район – 225 случаевЗАТО Видяево - 93 случаяПолярный – 21 случайСнежногорск – 6 случаевПолярные Зори – 6 случаевЗАТО Заозерск – 3 случаяГаджиево - 1 случайКоронавирус в МурманскеВсего зараженных: 19686Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: работаютИзоляция для приезжих: нетМурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные и театры пока закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.Коронавирус в Терском районеВсего зараженных: 225Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетЗакрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и ПялицаВъезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.Коронавирус в Кандалакшском районеВсего зараженных: 2531Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетКак и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.Коронавирус в Апатитах и КировскеВсего зараженных: 1197 и 569 соответственноГостиницы: работают (по согласованию с администрацией)Музеи: открытыИзоляция для приезжих: нетСамоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.Коронавирус в ТериберкеВсего зараженных: 1321 (Кольский район в целом)Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетПриехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.Лидеры по тестам на ковидВ Мурманской области с начала пандемии проведено около 720 тысяч исследований. Регион - один из лидеров в стране по охвату тестированием на ковид на 100 тысяч населения.В региональном минздраве уточнили, что 3/4 тестов выполняются в трех лабораториях, подведомственных министерству. Они работают в пределах своей расчетной мощности и проводят исследования строго согласно санитарным правилам. - С 24 ноября в лабораториях, подведомственных министерству здравоохранения области, запущено смс-информирование пациентов, сдавших тест на COVID-19. Сообщения получают пациенты, давшие согласие на информирование. Их получили уже более 60 тысяч человек, - отметил глава регионального минздрава Дмитрий Панычев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Северный флот доставили 3,8 тысячи доз вакцины от коронавируса. Препарат привезли бортом военно-транспортной авиации (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? 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