12 января СМИ сообщили, что главу администрации поселка Зеленоборский Руслана Кайибханова задержали.Утром вторника информация, что в администрации работает ФСБ, просочилась в паблики в \\"ВКонтакте\\", но скоро посты были удалены. После \\"ФедералПресс\\" со ссылкой на собственные источники сообщил о работе спецслужб в ряде регионов.- В понедельник, 11 января, в городском поселении Зеленоборский в Мурманской области задержали главу администрации. Об этом «Би-порту» сообщил информированный источник. Известно, что операция произошла днем в здании местной администрации. Мужчину задержали во время получения взятки в крупном размере, - сообщили наши коллеги.Официальных комментариев от ведомств пока нет, также на телефоны не отвечают и в администрации Зеленоборского.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Чувство просто восхитительное!\\": как в Мурманске первый рассвет 2021 года встречали. В этом году официальное мероприятие отменили, но это не помешало увидеть долгожданную золотую звезду (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru