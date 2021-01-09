В ночь с 8 на 9 января сильный пожар случился в селе Ломоносово в Холмогорском районе Архангельской области. Здесь загорелся деревянный двухэтажный дом на 12 квартир.- 9 января в 02:09 в селе Ломоносово произошел пожар в нежилом доме №60. В результате пожара значительно был поврежден третий подъезд. На место пожара выезжали пожарно-спасательные расчеты ПЧ-54 и ОП ПЧ-54 в составе 12 человек и 4 единиц техники, - сообщили в МЧС.Несмотря на то, что дом был нежилым, люди в нем были. По предварительной информации, в одной из квартир собралась компания, которая решила отметить Новый год и Рождество. Застолье не обошлось без алкоголя. После того, как пожарные справились с огнем, в сгоревшем подъезде нашли тела четырех мужчин.- Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело по признакам части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), - сообщили в пресс-службе ведомства.При этом разбор завалов еще продолжается. На место выехало руководство регионального Следкома. Причину возгорания установит пожарно-техническая экспертиза, а смерти мужчин - судебно-медицинская.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Архангельской области подросток устроил смертельное ДТП на железной дороге и сбежал. Несовершеннолетний водитель врезался в поезд, из-за чего погиб его 17-летний пассажир (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru